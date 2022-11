Wanda Nara, visione rovente in palestra: spettacolo piccante

Wanda Nara regala due scatti e la community va in delirio: foto bollenti e commenti che dilagano per la splendida argentina.

Numeri e foto si intrecciano, gli uni strettamente legati agli altri, con veri e propri record sui social. Wanda Nara incanta, travolge la community, spesso esagera con contenuti da sogno.

Chi pensava che dopo la rottura con Icardi sarebbe arrivato un silenzio social ora è zittito. Sono le foto a parlare, e dopo una estate delicata dal punto di vista sentimentale, comunque scandita da trasparenze e look magnetici, arrivano nuove istantanee da sogno. L’argentina mette in risalto i punti forti di un fisico stellare e lo fa con un post che genera un vero e proprio delirio social. Non ci credete? Basta attendere, la foto che stiamo per svelarvi, durante la seduta in palestra, è di quelle che lasciano il segno.

Wanda Nara, look stellare per l’allenamento

Se vi state chiedendo come faccia Wanda Nara a mantenere quelle forme strepitose che l’hanno resa celebre la risposta è tutta nel post che state per ammirare. Le lunghe sedute in palestra le hanno regalato un fisico perfetto, che ha incantato il mondo, conquistato prima l’Argentina e poi l’Europa. Fra flirt che hanno fatto il giro del mondo, progetti di ogni tipo da profumi ai costumi, e linee di abbigliamento che piacciono molto, Wanda Nara continua a stupire. Lo fa anche sui social postando i prodotti con la sua firma, i suoi lavori, ma anche i momenti privati. Dall’ultima sessione d’allenamento arriva infatti una galleria di quelle che non possono passare inosservate. Il top, griffatissimo, si apre. E l’effetto wow, come accade sempre è garantito.

Wanda Nara, décolleté i primo piano

Ed ecco la foto che vi abbiamo presentato. Il top si apre, gli occhi brillano, ma chiaramente, a colpire i followers, sono le forme generose di una donna bellissima, che sa sempre come stupire. Le sue forme generano una ondata di like, di commenti, che vanno tutti nella stessa direzione. I followers sottolineano la potenza di quegli scatti, e Wanda ringrazia.

Del resto sono i numeri a chiarire quale sia il suo seguito sui social. Mille e cinquecento commenti, quindici milioni e mezzo di followers, l’affetto continuo di chi l’ha conosciuta e non ha mai smesso di seguirla. Wanda Nara è ormai una donna famosissima, e se la foto non vi è bastata, basta attendere. Siamo certi che a breve arriverà un nuovo post di quelli da restare a bocca aperta.