Guarda chi torna in Serie A: colpo Brekalo

La trattativa sta per decollare: Brekalo sta per tornare in Serie A, c’è un club avanti sulla concorrenza per il calciatore.

Una trattativa importante, una parte di stagione a Torino che ha fatto sognare i tifosi, poi la proposta per restare in Serie A.

Josip Brekalo non perse tempo e disse di no. Una rifiuto inatteso, per certi versi clamoroso, perché il matrimonio fra il talentuoso calciatore di Zagabria e i granata sembrava andare a gonfie vele. Il croato ha preferito attendere altre richieste, sperava forse in una chiamata più importante dopo l’ottimo percorso con il Torino, ma le 7 reti e le ottime prove nelle 32 presenze non sono bastate.

Il croato è tornato al Wolfsburg, non ha accettato altre proposte, e in questa stagione ha trovato davvero poco spazio. Sole 6 apparizioni per il calciatore, che a 24 anni medita di trovare una nuova avventura per consacrarsi definitivamente. Quella chiamata potrebbe arrivare proprio dall’Italia. Da un campionato nel quale il calciatore ha già fatto bene e potrebbe trovare nuovamente da gennaio casa.

Brekalo torna in Italia: offerta imminente

Un primo tentativo ci sarebbe già stato. Un sondaggio per avere informazioni, per capire le intenzioni del trequartista ma soprattutto la valutazione del Wolfsburg, che dopo una serie di prestiti vorrebbe cedere definitivamente un calciatore mai utilizzato dalla squadra e nuovamente scivolato fra le seconde linee.

Il Bologna ci sta provando concretamente, perché Thiago Motta avrebbe chiesto al suo club un profilo con un identikit chiaro. Il tecnico vorrebbe un calciatore in grado di muoversi da seconda punta, da trequartista. Un elemento in grado di creare la superiorità ma anche di mandare facilmente in porta Arnautovic, che con un uomo di fantasia alle sue spalle potrebbe risultare ancora più micidiale di quanto già è stato fino a questo momento.

La risposta del Wolfsburg al momento è stata chiara. Servono 8 milioni per tentare di chiudere i conti, che per i rossoblu sembrano al momento troppi. Di Vaio proverà a cercare una soluzione, magari con un prestito oneroso fino alla prossima estate e il resto della cifra da versare in un altro esercizio, il prossimo. La sensazione è che le parti non siano vicinissime, ma che Brekalo sarebbe il primo rinforzo chiesto da Thiago Motta, e per questo nelle prossime settimane potrebbe arrivare una nuova proposta per approfondire il discorso.