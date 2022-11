Federica Panicucci, che minigonna: tacchi vertiginosi

Una delle regine della televisione italiana, che con precisione e competenza è un grande punto di riferimento: la Panicucci è molto amata, e sui social incanta con una minigonna pazzesca.

Un boom clamoroso, fin dagli esordi legati alla musica. Frizzante, brillante, bellissima. Federica Panicucci è stata immediatamente molto amata dagli italiani che ammiravano quel fascino ma soprattutto la grande competenza.

La sua carriera non ha mai conosciuto battute d’arresto, e la presentatrice è diventata rapidamente un punto di riferimento per Medaset. Oltre ad importanti trasmissioni, le è stato affidato lo spazio più importante nelle programmazioni mattutine, condotte come sempre in maniera impeccabile. Di lei colpisce la capacità di gestire gli ospiti e di spaziare nei vari argomenti, ma soprattutto la sua bellezza, che conquista anche sui social.

Federica Panicucci: che eleganza sul divano

Fisico perfetto, abito indossato con eleganza e fascino, volto sorridente che entra quotidianamente nelle case degli italiani regalandole un successo clamoroso. Quando si parla di Federica Panicucci è inevitabile pensare ad una delle conduttrici più apprezzate, longeve e brillanti del panorama televisivo italiano. Già da giovanissima, per diverse stagioni, l’abbiamo vista alla guida del Festivalbar. Il debutto televisivo però risale al 1987, quando a soli 21 anni la Panicucci prese parte al noto programma di Rai 2 “Portobello“. Poi una lunghissima lista di progetti che le sono stati affidati dalle reti televisive Mediaset. La sua esperienza continua tutt’ora, dove tutti la riconoscono essendo al timone di “Mattino Cinque“ ormai da 6 lunghi anni. Inevitabile per lei un successo clamoroso anche su Instagram, dal quale spesso arrivano scatti come l’ultimo postato, che merita di essere rivisto.

Federica Panicucci, minigonna da sogno

Ed eccola in una foto impeccabile che fa breccia nel cuore dei suoi followers. Sono più di un milione, e non attendono solo anticipazioni o spoiler sui suoi programmi e sulle avventure lavorative, ma guardano con ammirazione anche ai contenuti che arrivano. Nell’ultima galleria giungono infatti nuove meravigliose foto. Il sorriso è travolgente, la posa sul divano fa la sua parte, ma ciò che colpisce è un fisico pazzesco messo in risalto da tacchi e minigonna. Solo complimenti per lei, e commenti, più di 300, che testimoniano quanto gli italiani siano legati alla splendida conduttrice.