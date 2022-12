Canalis nuova stella di Beverly Hills: visione rovente

Tre scatti per l’ennesima collaborazione con un grande brand e la Canalis accende l’entusiasmo sui social.

In Italia o in America la sostanza non cambia. Quando si parla di Elisabetta Canalis uomini di ogni generazione vanno in tilt, e nei numeri, che sui social contano e non poco, questo dato è ben evidente.

Fin dagli esordi il legame con il pubblico è stato potente. Tv, spettacolo, interviste e poi ancora film e tanta moda. C’è di tutto nella carriera di una donna bellissima che con fascino ed eleganza, ma anche una punta di autironia che non fa mai male, ha conquistato davvero tutti. Anche l’ultima galleria testimonia infatti quanti complimenti le arrivino per ogni foto postata, ma le ultime tre lasciano il segno, perché la Canalis è semplciemente impeccabile.

Elisabetta Canalis lascia a bocca aperta

Moda e spettacolo, che spesso si intrecciano, ma non per tutte. Elisabetta Canalis è fra quelle donne che incassano chiamate continue, proposte lavorative di tutti i tipi, e sempre da brand famosi. Non è cambiato nulla da quando la splendida showgirl si è trasferita in America. Grandi machi italiani vogliono associare le promozioni dei prodotti a quel volto splendido e a quel fisico impeccabile, sempre curato con allenamenti che sono spesso postati sui social e generano scompiglio.

Questa volta non ci sono top e muscoli in bella vista a stupire, neanche sacchi da prende a pugni, ma tre scatti in arrivo dall’America che lasciano a bocca aperta. La Canalis stupisce, mostra qualcosa in più, regala emozioni che si trasformano in like e commenti. Neanche si contano, perché il suo seguito è ormai fatto da grandissime cifre e chiamate di quelle che valgono tanto. La Canalis conferma quindi di essere una delle donne più amate dagli italiani, di certo fra le più affascinanti, e le sue foto regalano emozioni. Se ancora non avete visto le ultime, ci pensiamo noi.

Elisabetta Canalis, fascino straripante

Lo ammettiamo. Dopo aver visto le tre foto abbiamo impiegato poco a dare spazio a Elisabetta Canalis. Ciò che è stato complicato è scegliere la più bella, perché gli abiti mettono in risalto il suo fascino, e la collaborazione con un grande marchio si trasforma nell’ennesimo tributo ad una donna bellissima. Eccola in tutto il suo fascino, nella notte americana in cui si accende una stella che conquista tutti. La Canalis è strepitosa, e gli altri commenti sono inutili. Parla uno scatto potente, che mette in risalto quel fascino ormai amato non solo in Italia, ma anche negli States.