Costanza per poco non resta nuda: solo le mutande la salvano

Una galleria da sogno per una donna elegantissima che scatena la fantasia dei fan: Costanza Caracciolo è perfetta.

Biondissima, con occhi che incollano i fan allo schermo e un fisico allenatissimo. Costanza Caracciolo conquista tutti, e lo fa nuovamente in una pagina Instagram dai numeri altissimi.

Ha impiegato poco l’ex Velina per entrare nel cuore degli italiani. Balletti e sorrisi l’hanno fatta conoscere, le interviste e le continue chiamate dal mondo della moda e dello spettacolo hanno rafforzato l’amore con il suo pubblico, e l’eleganza mostrata in ogni apparizione fa di lei una donna molto ammirata, non solo dai suoi tanti fan ma anche da altre colleghe. Anche l’ultimo post conferma quell’affetto fortissimo, e dopo aver visto le foto i followers sono rimasti a bocca aperta.

Costanza Caracciolo travolgente sui social

Black Friday, scrive la splendida Costanza Caracciolo, e si veste di nero, mostrando tre foto clamorose. Due sono in primo piano e testimoniano in pieno la bellezza di un volto incantevole. L’altra invece svela il look scelto, e lascia tutti a bocca aperta. Il motivo? Di certo ben visibile in uno scatto che non poteva passare inosservato, neanche per Bobo Vieri, che ha messo un like. I commenti in pochi minuti sono decollati, i “mi piace” neanche si contano. La foto è infatti di quelle potenti, che meritano di essere viste, e che noi abbiamo deciso di riprendere per concedere lo spazio che si certo merita. Se non ci credete prendete un attimo per voi, siamo certi che non resterete delusi da una donna bellissima.

Costanza Caracciolo mostra qualcosa in più: fan in delirio

Ed eccoci al momento in cui manteniamo la promessa e vi sveliamo l’ultimo contenuto postato dalla splendida showgirl. Oltre agli scatti in primo piano arriva questa istantanea che manda in tilt i followers. Maglia alta, ma solo le calze a coprpirla, e in un attimo i numeri decollano. Del resto, quando a seguirti ci sono un milione e 300 mila followers, e la bellezza emerge così forte, è impossibile non assistere ad un boom di commenti che testimoniano nuovamente quanto la Caracciolo sia una donna apprezzatissima.