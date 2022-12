Juve, il colpo arriva dalla Serie A: nome nuovo, c’è l’annuncio

La Juve avrebbe messo le mani sul calciatore: arriva l’annuncio e la trattativa entra nel vivo con una offerta imminente.

Due priorità, da provare a gestire già a gennaio. La Juve ha ben chiaro il percorso sul mercato.

I bianconeri proveranno a capire le intenzioni della Lazio sul fronte Milinkovic Savic, già consapevoli che non sarà semplice dare l’assalto al serbo subito e che i due veri acquisti saranno Chiesa e Pogba, pronti a rientrare per rendere la squadra più forte e competitiva sia in Serie A che in Europa League. Innesti a tutti gli effetti, che permettono quindi ad Allegri di chiedere alla società di portare in squadra un nuovo esterno.

Il tecnico lo vuole giovane, completo, capace di giocare si in un reparto a 4 che da quinto di centrocampo a tutta fascia. I bianconeri ci pensano, sperano di poter arrivare a Grimaldo che sarebbe il promo obiettivo, ma per gennaio preparano l’assalto ad un altro elemento. Arrivano conferme importanti in tal senso e una prima chiara ammissione che potrebbe trasformarsi in una trattativa imminente.

Juve, tutto sull’esterno: arriva dalla Serie A

Classe 2000, tanta corsa, ottime prestazioni che lo hanno messo nel mirino di tante società. Lo Spezia ha trovato un gioiello in Holm, che nella prima fase di campionato si è proposto come uno dei giovani più interessanti dell’intera Serie A. Molti club avrebbero sondato il terreno, e anche la Juve si sarebbe al momento fiondata su un giovane brillante che potrebbe rappresentare un innesto di grande spessore ad un prezzo contenuto.

Intervistato su Calciomercato.it l’agente del calciatore ha chiarito che Holm è concentrato sullo Spezia, ma non ha escluso offerte. Anche da parte della Juve. “Non commento notizie su club in particolare – ha affermato –, sappiamo che c’è molto interesse per lui ma pensa alla sua squadra”. Gli assalti allo svedese però potrebbero essere imminenti. “La sua partenza non è nei piani – ha ammesso –, e lui sta bene allo Spezia. Certo – ha concluso – nel calcio tutto può accadere”.

La Juve quindi ci pensa e potrebbe formulare una offerta già a gennaio. L’obiettivo potrebbe essere strappare un sì ai liguri e al calciatore e di lasciarlo fino al termine della stagione in una squadra che lo ha valorizzato e nella quale lo svedese si propone fra i migliori nel suo ruolo.