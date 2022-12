Guendalina, la tuta è troppo aderente: che spettacolo

Una galleria da restare a bocca aperta: Guendalina Tavassi sa ironizzare ma anche lasciare di stucco la community.

Volto intrigante, fisico pazzesco, ma anche quella capacità di sorridere e di conquistare con ironia il suo pubblico. Guendalina Tavassi ha utilizzato queste armi ed ha avuto successo nel mondo della televisione.

Lo ha fatto da perfetta sconosciuta nell’edizione del Grande Fratello in cui non c’erano vip nella casa più spiata d’Italia, ma persone da scoprire. La sua esuberanza conquistò il pubblico, le sue forme la resero molto amata, tanto da garantirle un seguito fuori dal programma. Interviste, trasmissioni, gossip, per poi tornare dove tutto era iniziato. Proprio ai reality, che l’hanno vista splendida protagonsita anche nella recente edizione dell’Isola dei famosi.

Guendalina Tavassi conquista tutti sui social

L’abbiamo vista di recente non solo fra le “naufraghe” nel programma condotto da Ilary Blasi, ma anche a sostegno del fratello, ora impegnato al Grande Fratello Vip. I Tavassi hanno conquistato sull’Isola grazie alla loro simpatia, ma di certo, i bikini pazzeschi e le forme di Guendalina non sono passati inosservati. La sua presenza ha scatenato dinamiche, le ha garantito una nuova ondata di complimenti e un seguito clamoroso che si è inevitabilmente spostato anche sui social.

I numeri su Instagram parlano infatti molto chiaramente. La Tavassi ha un seguito fatto da un milione e 300 mila followers che restano sempre a bocca aperta per i suoi scatti. L’ultima galleria è un esempio chiaro di ciò che stiamo dicendo, perché quella tutina blu, fra pose che conquistano, e alcune foto un po’ particolari, ha lasciato davvero tutti a bocca aperta. Se non ci credete mettetevi comodi e ammirate lo scatto che sta per arrivare. Ne abbiamo scelto solo uno ma siamo certi che dopo averlo visto correrete a guardare anche gli altri.

Guendalina Tavassi in blu lascia di stucco la community

Sorriso che incolla allo schermo, fisico che manda in tilt i followers, e una tutina che mette in evidenza quelle forme che hanno conquistato gli italiani e che l’hanno resa celebre. Guendalina Tavassi ha postato una galleria con 10 scatti uno più bello dell’altro, ed ha deciso di scherzare e di sorridere con la community, ma anche di ribadire quel fascino clamoroso. In pochi minuti le sono arrivati più di 500 commenti mentre i like neanche si contano. Effetto Tavassi verrebbe da dire, perché la splendida Guendalina continua a stupire.