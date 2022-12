Renzi: “Lotito faccia di bronzo, assurdo quello che mi ha detto”

Matteo Renzi in esclusiva a Tv Play interviene sulle richieste da parte del mondo del calcio e attacca Claudio Lotito.

Tifo, problemi del calcio, richieste per evitare il collasso di un sistema che dopo i guai della Juventus continua ad essere al centro del dibattito.

C’è di tutto nell’intervista che Matteo Renzi ha rilasciato in esclusiva su Tv Play. Il senatore ha chiarito quali sono gli aspetti che negativi del Decreto Salva-calcio. Il concetto dal quale parte l’analisi di Renzi è chiarissimo ed è in linea con il pensiero anche di molti tifosi. “Le società di calcio devono imparare a gestire i bilanci, non si può continuare che se c’è un problema si batte cassa allo stato”.

Il quadro è abbastanza chiaro, e sul decreto Renzi esprime il suo pensiero in maniere decisa. “Credo che ci provano ancora. Io voterò contro”. Arriva quindi una indicazione ben precisa sulla direzione che stanno prendendo i club, con un commento su Lotito destinato a fare discutere.

Renzi su Lotito: “Colpa anche di Lotito”

Non dovrebbe essere il governo ad aiutare i club in difficoltà e soprattutto un sistema che continua ad essere nell’occhio del ciclone per le spese insostenibili e per le difficoltà nella gestione di bilanci ormai fuori controllo. Resta però anche chiara una vicenda che presidenti e tifosi sollevano costantemente. I club di Premier, ma in generale di altre nazioni, incassano valanghe di soldi dai diritti tv e da altri fattori, e le società italiane non riescono a competere a livello europeo.

Renzi chiarisce il suo pensiero. “Perché i club inglesi hanno come diritti televisivi 10-11 volte in più dei club di Serie A, e perché i calciatori preferiscono l’Inghilterra all’Italia?”. La risposta di Renzi al quesito che molti si pongono non farà piacere al presidente della Lazio.

“Succede questo perché c’è gente come Lotito che quando c’è un problema, anziché risolverlo va in Parlamento a farsi fare l’emendamento. Non ho paura di perdere consensi – prosegue Renzi a Tv Play – ma è immorale ed è una vergogna che si arrivi al punto di dover rateizzare i soldi alle squadre di Serie A. Piuttosto sarebbe meglio farlo alle squadre dilettantistiche, alla cultura. Però Lotito dice che sono in conflitto d’interessi perché tifo la Fiorentina”. Un attacco diretto in una vicenda difficile da gestire, fra club in affanno, molti passi indietro rispetto agli introiti di altre nazioni e la difficoltà palese nel chiedere aiuti allo Stato in una fase in cui i problemi sembrano essere altri.