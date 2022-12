Anche il disegno di Sabrina Salerno è eccessivamente rovente

Sabrina Salerno posta una galleria con alcuni splendidi disegni: la protagonista è lei, l’opera è pazzesca e la community resta di stucco.

“Sono rimasta a bocca aperta quando li ho visti”. Scrive così Sabrina Salerno a margine dell’ultimo post, ma l’effetto lo provano tutti i suoi followers ogni volta che arriva un nuovo contenuto su Instagram.

I suoi fan sul popolare social sono tantissimi, e attendono come sempre nuovi scatti e video che testimoniano il fascino e le forme esplosive di una donna dalla bellezza iconica, che ha raccolto complimenti fin dai suoi esordi ed ha incantato uomini e donne di molte generazioni. Spesso la Salerno regala scatti in cui le sue forme emergono in maniera potente, ma questa volta ha deciso di superarsi. Sono i disegni a parlare, e la galleria ha lasciato tutti a bocca aperta, non solo lei.

Sabrina Salerno anche nel disegno è un’opera d’arte

Niente scollature, foto in cui quel volto incantevole e ammaliante emerge con forza. Questa volta la Salerno ha deciso di stupire con alcuni disegni. Nel citare l’autore che ha realizzato opere davvero incantevoli, presenti sulla sua pagina Instagram, la showgirl e cantante ha affermato di essere stupita, e ad essere sinceri anche noi della redazione siamo rimasti di stucco. L’autore è riuscito a riprendere in pieno i punti forti della Salerno. Lo sguardo profondo e ammaliante, le sue forme, i colori. Le stesse sensazioni che la showgirl esprime dal vivo arrivano nel disegno, e una galleria così bella e travolgente si è trasformata nell’ennesimo boom di commenti. Sono quasi 500, e i like neanche si contano. L’effetto wow è nuovamente garantito, perché ciò che state per vedere di certo regalerà emozioni anche a voi.

Sabrina Salerno stupisce ancora

Ed eccola, sembra quasi vera, ma la forza dell’opera d’arte è proprio questa, e rende omaggio in maniera impeccabile e quasi reale alla magnifica showgirl molto amata dagli italiani. Commentano tutti, ed è stato davvero complicato scegliere una sola immagine fra le 10 postate. Un “regalo” inatteso per la community, e sensazioni che vanno in una sola direzione per la splendida “modella” ritratta nei disegni. Dal vivo o nei ritratti, la Salerno riesce sempre a stupire. Lo ha fatto nuovamente, e siamo certi che dopo aver visto questa incantevole immagine, correrete a vedere le altre, che meritano assolutamente di essere visionate.