Donatella esagerata: che gambe e che tacchi

Le foto delle Donatella su Instagram scatenano i fan: arriva una nuova avventura televisiva, presentata con uno scatto da sogno.

Una bionda, l’altra mora, il resto è condiviso, dalla famiglia alla carriera, dai sogni alle tantissime esperienze nel mondo del lavoro.

Le due artiste, diventate famose grazie alla partecipazione ad X Factor, hanno immediatamente conquistato il pubblico. Sorrisi, voci stupende, esplosività sul palco e due fisici che non sono passati inosservati. Dal momento in cui sono uscite dal programma le chiamate sono state tante e fra interviste, reality, programmi e lavori nel mondo della moda, le sorelle Provvedi hanno incassato molte proposte lavorative. Di recente ne è arrivata un’altra, e la presentazione è arrivata direttamente in studio con foto da sogno.

Le Donatella incantano: gambe da sogno

Ci saranno anche loro. Lo hanno comunicato con tre foto direttamente dalle registrazioni in studio, e i fan di un programma in cui tante donne famose hanno trovato successo e seguito, potranno ammirare anche le Donatella. Ad Avanti un altro, nell’edizione che sta per partire, le sorelle Provvedi troveranno spazio e hanno deciso di comunicarlo ai followers con tre foto splendide.

Sorrisi che incollano allo schermo, una posa da sedute sullo sgabello che mostra fascino e bellezza e il consueto boom di like e di commenti da parte dei fan che le ammirano e da anni regalano ad entrambe grandi complimenti. Gli scatti testimoniano tutto ciò. Se non ci credete mettetevi comodi, siamo certi che le seguirete di sicuro in tv, ma anche che queste istantanee vi lasceranno a bocca aperta.

Le Donatella pronte all’avventura tv

Ed eccole, come sempre in gran forma, pronte a sorridere al pubblico e a stupire i tantissimi followers sui social network. Per le Donatella arriva una nuova avventura lavorativa in uno degli show più seguiti in Italia, e le foto in arrivo sono pazzesche. Fisici esplosivi, forme da sogno, un nuovo ‘regalo’ social che non può passare inosservato. Ecco uno degli scatti che abbiamo scelto. Siamo certi che dopo averlo visto vi fionderete ad ammirare anche gli altri.