Juve, sgarbo al Napoli: i bianconeri tentano il super colpo

La notizia continua a circolare: la Juventus sta sondando il terreno e guarda con interesse in casa del Napoli.

La Juve lavora in silenzio. Lo fa sul campo, seguendo Allegri che avrà un compito importantissimo e proverà ad accendere la ricorsa al Napoli.

Lo sta facendo già Elkann, che dopo aver nominato Gianluca Ferrero nel ruolo di presidente e Maurizio Scanavino come direttore generale, riflette già sul futuro della società. L’assemblea del 18 gennaio potrebbe infatti cambiare nuovamente il volto al club, Proprio nel bel mezzo di un mercato che si preannuncia bloccato o che porterà solo piccoli ritocchi.

La Juve deve però trovare il modo di ripartire, e la sensazione è che Scanavino e Ferrero, figure molto vicine ad Elkann che sono già a lavoro per gestire il caos del club, saranno sostituite da altri nomi che hanno anche esperienza di campo. Prima però c’è un nodo da sciogliere, e la Juve vuole farlo in fretta.

Juve, non solo Giuntoli: tre nomi per il nuovo direttore sportivo

Sarebbe Cristiano Giuntoli il vero obiettivo della Juventus. Quel mercato da sogno al Napoli, i colpi da grande conoscitore di calcio, a costi contenuti, rappresentano proprio quello che servirebbe a bianconeri. Il club non potrà di certo affrontare spese folli, ed ha bisogno di un profilo che possa scovare talenti in giro per il mondo come ha fatto il direttore partenopeo nell’ultima estate. C’è bisogno di rifondare l’idea della società in casa Juve, tracciando una linea su quanto è stato fatto e provando a creare un club più sostenibile, di certo ambizioso, ma non per forza obbligato a spendere cifre enormi che in passato non si sono trasformate nei successi sperati.

Ecco quindi che oltre a Giuntoli, un altro profilo sembra perfetto per scovare talenti da lanciare, trasformare in campioni, e magari rivendere a cifre record. Anche Tare sarebbe nella lista della Juventus, che viste le difficoltà nell’arrivare a Giuntoli potrebbe anche sondare il direttore sportivo della Lazio.

Infine c’è una idea che non è solo nostalgica. Da quando Marotta ha lasciato Torino la Juventus ha iniziato a perdere quello strapotere mostrato in Serie A, e l’Inter ha visto crescere i risultati sul campo e allo stesso tempo ha dato respiro alle casse del club. Giuntoli, Marotta, Tare. Tre nomi fortissimi che tacciono, mentre da ambienti vicini alla Juve questi profili circolano con insistenza. La sensazione è che uno dei tre potrebbe incassare un compito delicatissimo ma ambizioso. Dare vita ad una nuova gestione, alla svolta che attende Elkann ma anche i tifosi bianconeri.