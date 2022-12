Milan, annuncio a sorpresa sul terzo portiere: svolta inattesa

Il Milan pronto a mettere le mani su un portiere affidabile: ecco chi potrebbe arrivare a gennaio, c’è l’annuncio.

Giorni caldi per il Milan, che lavora sui rinnovi e non può più perdere tempo. La sensazione è che Giroud sarà il primo della lista a firmare, che per Bennacer ci sarà da lavorare e che per Leao sarà aperto un capitolo a parte.

I messaggi d’amore da parte del portoghese non mancano, ma neanche le voci su possibili offerte pesanti in arrivo già a gennaio o su contratti proposti all’attaccante con cifre da record. Maldini e Massara faranno inevitabilmente leva sulla volontà del calciatore che sta bene con i rossoneri, e proveranno a chiudere il discorso nei prossimi giorni proponendo un’offerta che possa avvicinarsi alle richieste.

Intanto però c’è da capire quali potrebbero essere i calciatori richiesti da Pioli, che per tentare la delicata rincorsa al Napoli in campionato ha bisogno necessariamente di rinforzi. In tal senso, arrivano indicazioni su un portiere. Maignan è pronto a rirendersi un posto da titolare, ma i rossoneri vogliono un elemento affidabile e avrebbero traccato un identikit preciso, con l’intenzione chiara di intervenire già nella prossima sessione di mercato.

Svolta in porta per il Milan: “Trattativa in fase avanzata”

In diretta u TvPlay arriva l’annuncio su una trattiva calda per il Milan, che sarebbe già “in fase avanzata”. I rossoneri hanno deciso che alle spalle di Maignan potrebbe profilarsi un duello per il secondo portiere. Tatarusanu resterà al Milan, che intanto cerca un altro estremo difensore e lo avrebbe già contattato.

Il giornalista Luca Bianchin su TvPlay ha fatto il punto sui movimenti in casa rossonera ed ha parlato anche della trattativa per Sportiello. “Tatarusanu non ha fatto così male – ha ammesso – e nonostante alcuni errori il Milan non ha perso punti. A gennaio tornerà Maignan – ha aggiunto il giornalista –, ma su Sportiello la trattativa va avanti”. Arriva pure quindi un chiarimento sulla posizione di Mirante, che in questo contesto potrebbe non trovare spazio. “Saluta? Presto per dirlo, c’è una questione riferita alle liste che va presa in considerazione”.