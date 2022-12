Solo calze e tacchi: Elisabetta Gregoraci esagerata

Tre foto in bianco e nero per Elisabetta Gregoraci che manda in visibilio la community: galleria da sogno ed è subito boom di like.

Affascinante, travolgente, impeccabile. Quando si parla di lei è inevitabile sottolineare il fascino di una donna bellissima, che fin dalle prime apparizioni ha conquistato tutti.

Le sue esperienze in tv sono decollate, le chiamate dal mondo della moda neanche si contano per una donna meravigliosa che ha collaborato con molti grandi brand. In tv per lei c’è stato un po’ di tutto. Il mondo del gossip ha provato a raccontare tutto, dal suo amore con Briatore ad altri presunti flirt di una donna che ha saputo ad ogni costo tenere privato un pezzo della sua vita. Il carattere non le manca, la bellezza neanche, e spesso la Gregoraci fa impazzire la community con foto da sogno.

La Gregoraci è icona di stile

Partire dai numeri è inevitabile quando di parla di lei, e spesso sono le cifre, anche sui social, a dare l’esatta dimensione di quanto i vip siano famosi e amati dal pubblico. La Gregoraci su Instagram può contare su una community da quasi 2 milioni di followers, e l’ultimo scatto ha incassato 1000 commenti. Il motivo? Il volto è incantevole e intrigante, e sulla poltrona la splendida showgirl e presentatrice ha deciso di mostrarsi in calze a rete e tacchi con pose che hanno spinto molti fan a commentare.

Sfogliando la galleria, che in bianco e nero rende gli scatti ancora più potenti, è inevitabile complimentarsi con lei. Una sorta di icona di stile, che fa registrare sempre grandi successi e che ha ormai creato un legame indissolubile con il pubblico italiano, innamorato del suo fascino ma anche della forza di una donna di grande carattere e personalità.

La Gregoari è incantevole sui social: quanti like!

Ed eccola, impeccabile in una galleria in tre scatti con l’effetto in bianco e nero che rende tutto inevitabilmente più potente e ammaliante. La Gregoraci si mostra ai fan in tutto il suo fascino. Calze a rete, tacchi, poi le scarpe che volano via. Il resto lo fa un volto affascinante, e in un attimo le reazioni si moltiplicano. Inevitabile dando un’occhiata ad una serie di scatti che sono fra i più belli nella sua pagina Instagram.