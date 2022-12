“Milan senza coraggio con Paquetà”, accusa ai rossoneri

Un buon Mondiale, una valutazione ora altissima e qualche rimpianto: “Paquetà in questo Milan poteva starci”.

Quattro partite, un gol e un assist ma anche la sensazione di essere uno degli insostituibili di Tite. Lucas Paquetà in Qatar ha mostrato di essere un centrocampista completo.

Un talento che dopo aver fatto tutta la trafila nelle selezioni giovanili verdeoro fu chiamato dal Milan, e acquistato dopo una lunga trattativa con una spesa anche abbastanza pesante da parte del club rossonero. La sua esperienza in Serie A non fu esaltante. Forse per colpa di un modulo che non esaltava le sue caratteristiche, e che negli anni successivi spinse anche il calciatore a diventare un centrocampista più completo, non solo un elemento in grado di fare la differenza in fase di rifinitura.

Quella crescita si è trasformata di certo in rimpianti per il Milan, che prelevò il calciatore per poco più di 38 milioni di euro e fu protagonista di una trattativa per la cessione al ribasso, che fu chiusa con una stretta di mano con il Lione per circa 23 milioni di euro. In Francia la crescita del brasiliano di Rio de Janeiro è stata importante, e la cessione al West Ham ha fruttato al Lione quasi 45 milioni di euro. Rimpianti quindi, che sono stati sottolineati in una intervista a TvPlay ad un agente che conosce bene le dinamiche di mercato.

“Paquetà, non hanno saputo attendere”

L’agente Lodovico Spinosi, ha commentato in una lunga intervista su TvPlay gli ostacoli e gli errori che i club italiani hanno commesso nelle ultime stagioni sul mercato. Dopo aver ammesso che in Italia non si scommette sui giovani, e non sembrano esserci possibilità di puntare su talenti ancora semisconosciuti, il discorso si è inevitabilmente spostato su Paquetà. Il brasiliano è uno degli esempi più chiari degli ultimi anni di club che non possono o non vogliono attendere la crescita dei talenti.

“Il mercato è quasi fermo – ha ammesso a TvPlay Spinosi -, non si spende nulla. Andrey, centrocampista del Vasco, è come Casemiro. City, Chelsea e Liverpool già se lo litigano”. Arriva quindi una indicazione si Paquetà. “Lui ad esempio non ha fatto bene, ma non c’è stata pazienza. Secondo me al Milan ci poteva stare, per non parlare di Pedro alla Fiorentina. Ragioniamo come se fossimo i più ricchi, ma non lo siamo più”.