Federica Nargi, la giacca si apre troppo: che visione

Stile, fascino e un dettaglio che non può passare inosservato in una community vastissima: Federica Nargi incanta tutti.

Gli aggettivi per una galleria pazzesca si sprecano, i like non si contano e i commenti vanno tutti in una sola direzione. Quando si parla di Federica Nargi, ma soprattutto quando arrivano scatti come quelli mostrati di recente, è impossibile non sottolineare la bellezza di una donna meravigliosa.

La showgirl, modella e volto noto della tv ha messo d’accordo tutti. Il suo volto fin dalle prime apparizioni ha conquistato gli italiani, e il mondo dello spettacolo ha avanzato proposte di ogni genere. Dalle interviste ai programmi gli impegni per lei sono stati molti, e il mondo della moda le ha offerto importanti progetti. Il tutto si è trasformato in un boom anche su Instagram, con numeri che rendono la Nargi una donna seguitissima.

Federica Nargi: tre scatti e la community va in tilt

C’è un numero che chiarisce qual è l’affetto dei fan per Federica Nargi. Su Instagram la sua pagina è presa d’assalto da da più di 4 milioni e 100 mila followers, che non perdono occasione per sottolineare con i commenti quale sia il fascino di una donna di spettacolo per certi versi unica. Anche l’ultima galleria ha generato un’ondata di complimenti, e il motivo è abbastanza chiaro.

Il volto della Nargi è come sempre impeccabile, il look, che porta la firma di una delle case di moda più importanti al mondo, è spettacolare, e il resto lo fa un fisico curatissimo. Fra chi sottolinea che la Nargi “sembra di un altro pianeta”, chi ribadisce che “è una delle donne italiane più belle”, e chi la segue per prendere spunto dalle sue scelte di moda, il suo seguito non conosce battute d’arresto. L’ultima foto però è di quelle che lasciano il segno. Se non ci credete prendete un attimo per voi e ammirate lo spettacolo in arrivo direttamente dai social network.

Federica Nargi, la giacca si apre e i fan vanno in delirio

Impeccabile, travolgente, capace di stupire senza esagerare e con grandissima eleganza. Negli ultimi tre scatti il look rende la Nargi ancora più affascinante, e la giacca che si apre manda in tilt la community. Difficile non notare la sua bellezza, e con quei numeri che per altre donne famose sono un traguardo irraggiungibile, e il fascino per certi versi unico, la Nargi si conferma una delle donne più famose e ammirate d’Italia.