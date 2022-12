Futuro Beto, arriva l’annuncio

Il centravanti dell’Udinese è nel mirino di molti club: ecco cosa potrebbe accadere durante la sessione di mercato invernale.

Gol a grappoli, la capacità di fare reparto da solo, la sensazione che il suo lavoro sia utilissimo per permettere anche ai centrocampisti di inserirsi e di arrivare regolarmente in zona gol.

Beto è l’ennesima scoperta dell’Udinese, che lo ha prelevato dalla Portimonense e gli ha dato fiducia. L’attaccante di Lisbona non ha mai sbagliato. Nella prima stagione ha mostrato di essere perfetto per il calcio italiano. Un bomber che segna e apre spazi, e che anche in questo campionato si sta mettendo in mostra. Con 6 reti in 15 partite, ad una media di una ogni 115′ minuti giocati, il centravanti ha attirato l’attenzione delle big. Il Napoli ci ha provato, e poi si è fiondato su Simeone.

Non ci sono però solo i partenopei sul centravanti, che potrebbe incassare richieste importanti già da subito. In passato la Fiorentina ha fatto un sondaggio, ma anche il Benfica si è mosso, e dall’Inghilterra potrebbero arrivare le richieste. L’Udinese attende, sa bene di poter trattenere il calciatore, ma in estate, e con questo rendimento, le offerte potrebbero essere di quelle irrinunciabili.

Beto, ecco cosa può accadere

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Beto. L’attaccante non è mai uscito dai radar dei partenopei, che potrebbero valutare l’innesto del portoghese nella prossima stagione. Sarebbe la naturale riserva di Osimhen, e potrebbe rientrare in un discorso che comprenderebbe anche Samardzic, fra i preferiti di Luciano Spalletti. Sul futuro dell’attaccante arrivano però indicazioni precise in una intervista a TvPlay.

L’agente Gabriele La Manna ha parlato delle possibilità da parte delle italiani di ingaggiare Mac Allister, che si è messo in mostra al Mondiale, e sulle possibilità che Beto possa lasciare l’Udinese ha risposto in maniera sibillina. “Credo che il calciatore possa rimanere in Italia”, ha ammesso. Nel futuro potrebbe esserci quindi una trattativa con il Napoli ma attenzione anche agli altri club. Il centravanti nel rapporto fra reti e minuti giocati è fra i migliori d’Italia, e i numeri chiariscono quanto potrebbe far comodo a molti tecnici.