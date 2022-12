Annuncio Luis Alberto-Fiorentina, parole chiare

Luis Alberto continua a guardarsi intorno ma la Lazio riflette: ecco gli sviluppi sul possibile interesse della Fiorentina.

Una sorta di telenovela, un’altalena di emozioni per un calciatore che ha fatto le fortune della Lazio, ma da tempo è ritenuto in uscita dal club biancoceleste.

Luis Alberto è uno di quegli elemento in grado di accendere l’entusiasmo. Un trequartista che con Inzaghi ha vissuto stagioni indimenticabili, che ha saputo trasformarsi anche in centrocampista puro, ma che l’avvento di Sarri ha un po’ ridimensionato nel suo ruolo da insostituibile. Le voci sulle trattative in uscita vanno avanti da tempo, e molti club si sono fatti avanti. Su tutti il Siviglia, che ha avanzato proposte per strappare il calciatore in biancoceleste senza però riuscire a chiudere l’affare.

Anche in Italia però non mancano i tecnici che vorrebbero un calciatore in grado di accendere l’entusiasmo, e la Fiorentina riflette sulla possibilità di intervenire, magari già a gennaio. A tal proposito arrivano le dichiarazioni che chiariscono quali potrebbero essere gli scenari.

Luis Alberto-Fiorentina: “Vi dico che…”

Il portiere del Karagumruk Emiliano Viviano è intervenuto ai microfoni di TvPlay. Dopo aver analizzato alcune situazioni relative al mercato di Serie A, il numero uno ha chiarito quelli che potrebbero essere gli sviluppi sulle vicende di Luis Alberto. Il calciatore infatti esclude che il Galatasaray possa tentare l’affondo sul trequartista.

“Al momento – ha chiarito Viviano –, il Galatasaray sta giocando con un 4-2-3-1. Hanno Torreira e Sergio Oliveria in mediana, e fra punte, sottopunte, ed esterni ne hanno 44″. Una battuta che chiarisce però un concetto preciso. “Non credo che possa andare da loro in questa fase”.

Resta però quello che Viviano ha definito un sogno di mercato, una trattativa in grado di cambiare volto alla squadra e di accendere l’entusiasmo. “Se mi chiedete di Luis Alberto e di mercato, posso solo dire che io pregavo perché venisse alla Fiorentina”. Indizio o solo una speranza? La sensazione è che i viola attendono, che valutano una operazione che sulla carta è costosa, ma che potrebbe decollare e di certo infiammare la tifoseria.