“Il Mondiale è dell’Inter con Lautaro”: annuncio che fa discutere

In diretta su TvPlay arriva l’approfondimento sul Mondiale di Lautaro Martinez e un messaggio chiaro per i tifosi dell’Inter.

Un Mondiale di certo non soddisfacente a livello personale, culminato però con una finale in cui il calciatore ci ha messo lo zampino, e che si è poi trasformata nella gloria calcistica per tutta una nazione.

L’Argentina ha trovato la chiave per vincere. Lo ha fatto anche grazie alle scelte di Scaloni, che non ha badato alle gerarchie ed ha scelto di non far partire Lautaro dal primo minuto dopo il ko con l’Arabia, premiando Alvarez e rendendo il “toro” una chiave tattica micidiale a partita in corso. Decisioni premiate per il commissario tecnico, e trofeo portato in trionfo in Argentina. Tutti contenti? Verrebbe da dire di sì, anche chi ha giocato meno, perché quando vinci le stonature si cancellano automaticamente.

Lautaro ha saputo accettare infatti il suo ruolo mostrando di essere un calciatore intelligente e sempre pronto ad aiutare la squadra. Quando è entrato al posto di Alvarez si è battuto, ha dimostrato la sua freddezza e al voglia di combattere, e adesso è pronto a riprendersi l’Inter con l’intenzione di mettere in bacheca nuovi trofei. L’annuncio arriva infatti in maniera chiara per i tifosi nerazzurri, che da Tvplay incassano le parole dell’agente dell’attaccante.

“Lautaro? Il Mondiale è anche un po’ dei tifosi dell’Inter”

Una lunga preparazione, di certo condizionata dalle assenze dei molti calciatori al Mondiale, ma utile ad Inzaghi per curare tutti i dettagli in questa fase di pausa. Alla ripresa infatti i nerazzurri dovranno affrontare il Napoli in una sfida già importantissima per le sorti di entrambe le squadre. Ci sarà da capire se la coppia Lukau-Lautaro sarà immediatamente in campo. Entrambi sono reduci dalla Coppa del mondo, e Dzeko scalpita.

In attesa di capire quali saranno le scelte di Inzaghi però, arriva un messaggio ai tifosi da parte dell’agente del “toro”, che ha chiarito il pensiero del suo assistito anche durante la kermesse in Qatar.

“Lui è molto legato alla squadra – ha ammesso Alejandro Camano ai microfoni di TvPlay -, e con Dzeko e Lukaku ha fatto un calcio meraviglioso. Per lui conta solo che l’Inter vinca perché è davvero molto attaccato ai compagni”. Poi il messaggio chiaro alla tifoseria nerazzurra. “Credo che sia importante dire loro che un po’ del Mondiale dell’Agentina è anche loro. Gli hanno dato tanta fiducia e tanto amore”. Ora però il capitolo si é chiuso e l’Inter non può più attendere. Serve il Lautaro migliore per tentare una rincorsa difficile che però vivrà già una tappa fondamentale nell’incontro con il Napoli.