Rivoluzione totale in Serie A, annuncio che toglie ogni dubbio

In diretta su TvPlay arriva un chiarimento su cosa accadrà alla ripresa della Serie A: la nuova regola è spiegata nei dettagli, ecco cosa potrebbe accadere.

Anno nuovo, regole nuove per la Serie A. Il fuorigioco semiautomatico non sarà una vera e propria revisione nel regolamento, non consentita a campionato in corso.

Rappresenterà più che altro un supporto importante per gli arbitri e assistenti, che avranno una mano in più nella gestione dei casi più spinosi. L’esempio lampante è di certo il gol annullato alla Juventus in campionato contro la Salernitana. I fotogrammi che immortalavano Candreva in una posizione che manteneva regolarmente in gioco tutti, hanno fatto il giro del web scatenando il caos fra i tifosi, ma anche facilitando il percorso di introduzione del fuorigioco semiautomatico.

Il campionato italiano, che nella sperimentazione è sempre in prima linea, e che già con il Var si spinse oltre accelerando l’introduzione della moviola, aprirà quindi le porte a questo nuovo modo di verificare le posizioni eventualmente irregolari. La spiegazione su come funzionerà sono arrivate in diretta su TvPlay direttamente dall’ex arbitro Luca Marelli, che ha chiarito alcuni aspetti per i tifosi di calcio.

“Fuorigioco semiautomatico, ecco come funziona”

Marelli ha chiarito alcuni aspetti di questa fondamentale introduzione. “Con il fuorigioco semiautomatico non ci potranno più essere casi come quello di Candreva – ha ammesso –, perché le telecamere ad infrarossi rilevano con precisione la presenza in campo dei calciatori e del pallone”.

Come? Marelli fa chiarezza e spiega nel dettaglio quale sarà la possibilità per chi rivede i casi più delicati. “La partita sarà tracciata graficamente secondo per secondo, quasi in tempo reale. Grazie a questa tecnologia la decisione sarà comprovata rapidamente dall’animazione in 3D”. Si tratterà quindi di una innovazione importante che sarà introdotta in Serie A, e che servirà di certo a risolvere i casi più complicati e soprattutto a sostenere un calcio che cambia e che si avvale sempre di più della tecnologia.