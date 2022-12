Colpo di scena Rabiot: la Juventus ci ripensa

La Juventus valuta molto attentamente il futuro di Rabiot ma avrebbe scelto come gestire le mosse per il centrocampista.

Da colpo sbagliato di mercato ad insostituibile. Le vicende di Adrien Rabiot in casa Juve hanno ormai preso una piega chiara. Il francese, che anche al Mondiale ha confermato di essere un elemento tenuto in grande considerazione in nazionale, ha in mano il proprio futuro.

La Juventus, il suo centrocampista, lo aveva già venduto. In estate furono le richieste della madre agente a sbarrare una strada già intrapresa che lo avrebbe condotto al Manchester United. Troppo alte le cifre, poi i titoloni sui giornali per le richieste esorbitanti di un calciatore che veniva da stagioni difficili e infine la svolta grazie anche al lavoro di Allegri. Fra gol, strappi decisivi in Serie A, e tante prestazioni convincenti, questa sembra essere la stagione della svolta.

Viene da sé però pensare che quelle cifre chieste dal calciatore ai Red Devils saranno confermate alla Juve, anche in considerazione della sua crescita, ma la musica è cambiata a Torino, e quei contratti pesanti sostenuti negli ultimi anni, sono ormai un lontano ricordo. Il tempo intanto stringe, e sul futuro del calciatore arrivano precise indicazioni.

Rabiot-Juve: tutto deciso

Allegri considera da tempo il calciatore un insostituibile. Anche in barba a chi spingeva per la cessione. Il tecnico lo ha difeso e rilanciato, e anche Deschamps, altro grande estimatore del centrocampista, non ha mai smesso di credere in lui. Ora che il calciatore sembra essere insostituibile per la Juve, e che anche i tifosi chiedono la conferma, il futuro si intreccia con una serie di richieste che la Juve non può sostenere. Quel no alla cessione però ora rischia di essere cancellato dalle cifre, e su TvPlay arriva una indicazione precisa sul futuro del calciatore.

A chiarirla è il giornalista Jordi Gil. “Rabiot al Barcellona? Credo che sia una pista molto complicata. Almeno a gennaio”. Gil spiega meglio. “Pare che la Juve non sia così decisa a privarsi del calciatore nella prossima sessione di mercato”. I bianconeri stanno infatti riflettendo sulla possibilità di portare il calciatore alla naturale scadenza del contratto. Una sorta di sacrificio, che sarebbe però anche necessario in virtù dei problemi fisici di Pogba, non ancora al top. Tutto però dipenderà dall’offerta dell’Arsenal. Serve una cifra fra i 15 e i 20 milioni. Se questa proposta dovesse arrivare, difficilmente i bianconeri potrebbero declinare.