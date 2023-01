Le parole su Dybala gelano la Roma: tifosi di sasso

Un talento clamoroso ma anche tanti problemi fisici: arrivano parole su Dybala che non fanno piacere ai tifosi giallorossi.

Mourinho ha avuto ragione. L’arrivo di Dybala ha dato immediatamente tanto alla Roma. Imprevedibilità, reti, la capacità di far girare un attacco che poi in assenza dell’argentino ha iniziato a segnare poco.

Il suo arrivo dalla Juve ha lasciato immediatamente la sensazione che il colpo di Tiago Pinto è stato azzeccatissimo, ma anche i bianconeri in parte hanno avuto conferme sulla decisione di salutare il calciatore. La Joya si è infatti fermata sul più bello, ha affrontato un nuovo stop per problemi muscolari, l’ennesimo stop che ha inevitabilmente condizionato non solo la sua esperienza a Torino, ma anche la carriera del calciatore.

Sui frequenti infortuni del calciatore, che anche al mondiale non è riuscito a ricavarsi lo spazio che voleva, arriva un commento che di certo non farà piacere ai tifosi giallorossi, già innamorati dell’argentino e con la speranza che il suo rientro in campo possa trasformarsi in una nuova spinta per il reparto offensivo.

“Dybala? Ecco il vero problema”

Più di 15 infortuni alla Juve, il più lungo da 18 partite saltate. L’esperienza bianconera del fantasista è stata sempre attraversata da noie muscolari più o meno gravi ma comunque frequenti. Un problema non da poco per un calciatore scattante, imprendibile nello stretto, capace di creare la superiorità e accendere l’entusiasmo. Tutte caratteristiche, queste, che hanno spinto la Roma ad accettare le richieste pur di strapparlo a zero ad una larga concorrenza.

Il problema degli stop muscolari, però, è stato messo in preventivo dai giallorossi, e su quello che per il calciatore è stato un limite nella pur brillante carriera è intervenuto ai microfoni di TvPlay Pietro Lo Monaco. Il dirigente del Catania ha chiarito l’importanza del colpo di mercato da parte della Roma, ma ha avvisato il popolo giallorosso.

“Stiamo parlando di un giocatore di classe, di grande base tecnica, e se sta bene è uno che fa saltare gli equilibri“. A Dybala però serve ritrovare la condizione giusta per tornare ad essere determinate come ha mostrato a Torino e anche ad inizio stagione con la Roma. “Lui negli ultima anni ha avuto troppi problemi fisici – ha ammesso Lo Monaco –, e questo fattore, accoppiato ad un fisico non eccezionale, ne ha limitato la carriera e il rendimento”.