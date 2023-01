Nainggolan torna in Italia, la verità sul futuro del belga

Radja Nainggolan può tornare in Italia, le ultime sul nuovo approdo del nostro campionato del centrocampista belga

In Serie A, Radja Nainggolan nelle sue stagioni ha lasciato il segno, eccome. Con le maglie di Cagliari, Roma e Inter, ha realizzato 48 gol in 367 presenze. Per diversi anni, è stato uno dei centrocampisti più completi e decisivi del torneo. In Italia, per larghissime fasi della sua carriera, ha scritto pagine importanti, e ora potrebbe ritornare.

Nainggolan, nuova chance in Italia dopo l’addio all’Anversa

Dopo l’addio all’Inter, dopo il ritorno dal prestito al Cagliari, Nainggolan era tornato in patria, all’Anversa, ma la sua esperienza si è conclusa dopo poco meno di un anno e mezzo, con la rescissione dell’accordo avvenuta recentemente, anche a causa delle solite intemperanze extra campo. A 34 anni, è lontano dai suoi trascorsi migliori, ma può ancora dare qualcosa di importante. E per lui ci sarebbe l’attesa della chiamata da un luogo molto importante, il Cagliari, dove ha vissuto in totale cinque stagioni e mezza di alto profilo e tanti significati. I sardi sono in Serie B e ripartono dal ciclo Ranieri, per provare a risalire in massima serie.

Nainggolan e non solo, tutto il mercato del Cagliari svelato dal ds Bonato

Dopo l’esonero di Liverani e l’interregno di Muzzi e Pisacane durato un solo match, l’allenatore romano è pronto a sua volta a condurre il club sardo provando a ripercorrere i fasti di oltre trent’anni fa, quando fu protagonista del doppio salto dalla Serie C alla Serie A. Cagliari che ripartirà, a metà gennaio, dalla nona posizione in classifica e dal match casalingo contro il Como. Sulle prossime mosse di mercato del club, il ds Nereo Bonato, a Tv Play, ha spiegato: “Con il tecnico ci siamo dati una settimana di studio per valutare il materiale disponibile. Sul mercato diventeremo operativi dalla settimana successiva, quando avremo capito come intervenire. Nainggolan? E’ sicuramente un giocatore importante, che qui in passato ha fatto davvero molto bene. Per il momento, però, siamo in attesa e non ci sono trattative in merito. Lo stesso vale per altri nomi come Sirigu e Gabbiadini. Addio di Nandez? Se partirà, dovrà garantirci un ritorno economico importante perché dovremo poi sostituirlo. In generale, per il girone di ritorno speriamo di fare meglio, il campionato di Serie B è difficile e puoi vincere e perdere contro chiunque, ma noi siamo stati al di sotto delle aspettative”.