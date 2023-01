Inter-Napoli, Lukaku e i cori razzisti: il racconto dallo stadio

Inter-Napoli e il caso dei cori razzisti indirizzati verso Romelu Lukaku: la verità sull’accaduto, la giustizia sportiva indaga

Il campionato di Serie A è ripartito, dopo oltre sette settimane di stop, con una sedicesima giornata che non ha lesinato emozioni e risultati inattesi. C’è stato però, purtroppo, anche dell’altro, di decisamente poco edificante, che con il campo e con i valori dello sport non c’entra niente, o non dovrebbe entrarci niente.

Ululati e cori razzisti, non solo il caso Umtiti: anche in Inter-Napoli, Lukaku nel mirino

In Lecce-Lazio, il difensore della squadra pugliese Samuel Umtiti è stato preso di mira con ululati razzisti provenienti dal settore ospiti che hanno portato l’arbitro della sfida, il signor Marinelli, a fermare la partita e minacciare la sospensione tramite annuncio dello speaker dello stadio. Gli stessi ululati si erano avvertiti anche nel primo tempo all’indirizzo di Banda, altro giocatore della squadra giallorossa. Il Giudice Sportivo si è poi espresso per la chiusura della curva Nord dell’Olimpico nella prossima sfida casalinga della Lazio, quella contro l’Empoli di domenica 8 gennaio. Ma c’è anche un possibile caso Lukaku. Cori razzisti sarebbero infatti stati indirizzati all’attaccante belga nel corso di Inter-Napoli andata in scena a San Siro nel posticipo serale. La notizia è stata riportata nel resoconto della Procura federale trasmesso al Giudice Sportivo, il quale ha chiesto un supplemento di indagine per meglio decidere sul caso.

Inter-Napoli e i cori razzisti su Lukaku: la testimonianza da San Siro

Il Napoli, se il tutto venisse confermato, potrebbe dunque rischiare la chiusura di uno o più settori dello stadio ‘Maradona’, per di più in vista dell’attesissimo big match contro la Juventus di venerdì 13 gennaio. Dal lato dei partenopei, c’è già chi fa notare che, a prescindere dall’episodio da condannare e stigmatizzare, una punizione nei confronti dei frequentatori abituali dell’impianto di Fuorigrotta sarebbe paradossale, dato che la trasferta di San Siro era vietata ai residenti in Campania e dunque sarebbe difficile ‘associare’ dei settori specifici dello stadio ‘Maradona’ ai responsabili della inqualificabile condotta. Nelle prossime ore se ne saprà sicuramente di più. Intanto, a ‘Tv Play’, arriva la testimonianza di Tancredi Palmeri, giornalista, che ha assistito ad Inter-Napoli e sull’episodio ha raccontato: “Il fatto è successo nel primo tempo, ad un certo punto i cori si sono sentiti in maniera molto chiara”. Vedremo quali saranno le risultanze effettive dell’indagine e le relative decisioni.