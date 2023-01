Napoli-Juventus, il pronostico che lascia di stucco: ipotesi a sorpresa

Napoli-Juventus sarà già un match decisivo per le ambizioni dei partenopei e per testare le possibilità di rincorsa da parte della Juve: sull’esito dell’incontro arriva un pronostico a sorpresa.

Il match tanto atteso dai tifosi sta per arrivare. Da una parte ci sarà la squadra più sorprendete della stagione. La creatura che Giuntoli e De Laurentis hanno messo in piedi insieme a Spalletti senza badare troppo alle critiche per le cessioni eccellenti, bensì cercando i calciatori giusti al prezzo migliore possibile per ricreare entusiasmo.

Dall’altra arriva la criticatissima Juve, che fra i risultati altalenanti di inizio stagione, e i problemi societari, è riuscita a ritrovare unione ed entusiasmo, ma soprattutto vittorie, una difesa solida e tanta voglia di tentare la rincorsa impossibile. Il match del “Maradona” sarà quindi un vero e proprio banco di prova. Un attacco stellare contro una difesa imperforabile, il gioco spettacolare di Spalletti contro il pragmatismo di Allegri, una città intera che sogna lo scudetto contro chi lo ha messo come obiettivo senza dirlo e si candida al ruolo di squadra che vuole interrompere il cammino dei partenopei.

A Doveri toccherà il compito di dirigere un match difficile, in cui l’obiettivo per entrambe è vincere, e per il quale i tecnici meditano sorprese per avere la meglio sugli avversari. Per i 90 minuti dall’esito impronosticabile arriva però una indicazione precisa su quale potrebbe essere la favorita.

“Ecco il mio pronostico”

In una intervista su TvPlay il giornalista Giovanni Capuano ha chiarito quali sono stati gli ostacoli per la Juve, e soprattutto il suo pronostico in vista del big match tanto atteso. “Non credo che la Juventus abbia una grande rosa – ha ammesso -, altrimenti non giocherebbe con Miretti, Soulè, Fagioli, Iling, e tanti altri. Questa grande rosa magari è solo sulla carta, perché fra tanti difetti di Allegri bisogna riconoscere che ha avuto un grande numero di infortunati”.

Il discorso si sposta quindi sul modo di giocare dei bianconeri. “Lui ragiona per essere più possibile pragmatico. Ha puntato piuttosto al non prendere gol, ma per riuscirci devi essere organizzato e fare delle cose che questa Juventus ha imparato a fare nel modo giusto. Non so quando rientreranno tutti a regime se potrà fare lo stesso calcio, perché tutti i campioni non so se avranno lo spirito di sacrificio giusto”.

Arriva quindi anche una indicazione sul possibile esito del big match. “Ritengo che il Napoli abbia un solo risultato su tre, mentre per la Juventus ce ne sono due. Se il Napoli dovesse pareggiare – afferma Capuano a TvPlay -, avrebbe un vantaggio ancora enorme, ma se dovesse uscire con un punto su sei negli scontri diretti vorrebbe dire che quell’enorme vantaggio tecnico che c’era sulle altre grandi non c’è più, con davanti un intero girone”.