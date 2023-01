Futuro Rabiot, Allegri ha deciso

Sul futuro di Rabiot alla Juventus e sulla trattativa per l’eventuale rinnovo arriva un parere chiaro su TvPlay: ecco cosa può accadere.

C’è una data precisa in cui il mercato della Juventus potrebbe partire, con tutte le valutazioni del caso che dipendono anche dalle inchieste in corso. Le bocche sono cucite in attesa del match con il Napoli, che in questa fase vale più di ogni altra cosa, probabilmente una stagione intera.

Poi la Juve avrà modo di riflettere sulle mosse da fare. Di certo c’è che i bianconeri cercano un esterno basso. Un calciatore in grado di sostituire Cuadrado, e probabilmente anche di rappresentare un rinforzo importante per la prossima stagione, in cui il colombiano, e forse anche Alex Sandro, potrebbero lasciare Torino. Il primo obiettivo però è capire quali sono i margini di trattativa con Adrien Rabiot. Al momento la situazione sembra abbastanza chiara, e la palla passa in mano al club.

Il francese accetterebbe un eventuale prolungamento, ma le sue richieste e quelle della mamma agente non sono così lontane da quelle che hanno fatto saltare la trattativa con il Manchester United in estate. Per chiudere i conti servono 10 milioni all’anno. Una somma considerevole, che si intreccia con la possibilità di pescare sul mercato un sostituto che piaccia ad Allegri in una trattativa non troppo pesante da chiudere.

“Ecco quali sono le mosse di Allegri per Rabiot”

Alla fine Max Allegri ha avuto ragione, e a lui poco importa se la Juve ha dovuto attendere molto per vedere il “Duca” nella sua versione più splendente e incisiva. Diverso invece il discorso per il club. La somma richiesta per il rinnovo, in questa fase, sembra esorbitante, o almeno non in linea con le nuove direttive che i bianconeri hanno scelto di imporsi sul mercato.

La parola del tecnico però conta, e proprio per questo le novità che riguardano il francese potrebbero essere imminente. Sulla situazione, in una intervista su TvPlay, è intervenuto Rudy Galletti. “Sappiamo tutti bene che Allegri tira per Rabiot. La sua posizione però resta difficile, anche alla luce di quanto accaduto nella passata stagione, quando sembrava con la valigia in mano”.

E sulle possibilità che il sostituto eventuale possa essere De Paul la risposta è chiara. “Si tratta di una operazione difficile, almeno per gennaio. Non è un elemento che rientra nella strategia della Juve almeno adesso, perché ci sono tante cose da capire. In estate poi si vedrà, ma la società bianconera lo ha sempre seguito”.