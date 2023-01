Viviano ed il clamoroso retroscena: “Ecco come seppi del mio trasferimento”

Clamoroso retroscena svelato da Viviano: “Fu incredibile cosa accadde durante un trasferimento”. E poi racconta alcuni dettagli delle trattative.

Emiliano Viviano di esperienze importanti ne ha vissuto tante. In Italia, all’estero, coronando però anche il sogno di vestire la maglia della Fiorentina, squadra della città nella quale l’attuale estremo difensore del Karagumruk è nato.

Fu per lui una esperienza di quelle che contano, che in una carriera offrono uno spunto in più per dare il massimo, e nacque da una trattativa clamorosa. Proprio il portiere l’ha raccontata a TvPlay, svelando un curioso aneddoto e alcuni dettagli su come alcuni affari si sviluppano. “Accade spesso che i calciatori siano informati addirittura dopo gli annunci dei giornali o della tv”, ha ammesso il portiere, che sottolinea di essere stato costretto solo una volta a smentire una trattativa.

“Di solito non si fa – ha ammesso –, a meno che non ci siano importanti motivi personali o cose molto gravi. Io fui costretto solo una volta a far smentire al mio procuratore una trattativa con la Roma, altrimenti, generalmente, non si ha nessun interesse a negare”. Sulla trattativa che lo portò a Firenze però, Viviano svela cosa accadde, e il suo racconto lascia senza parole.

Viviano a TvPlay: “Lo appresi dalla tv, ecco come”

Per un fiorentino nato a Fiesole, giocare nella squadra della sua città può diventare l’obiettivo di una intera carriera. Viviano ci è riuscito, in una trattativa lunghissima, logorante per certi versi, che poi ebbe un epilogo di quelli clamorosi. “Ero seduto sul divano – ha ammesso ai microfoni di TvPlay dove spesso interviene da opinionista -, e appresi la notizia su Sky da Gianluca Di Marzio. Fu lui a darla, e io ero al centro di un affare che andava per le lunghe nell’estate del 2012 fra il Palermo e la Fiorentina“.

Viviano racconta cosa accadde quella sera. “Di Marzio dallo studio disse che la trattativa per il mio passaggio alla Fiorentina era praticamente chiusa, che erano state fissate anche le visite mediche per il lunedì successivo, ma io non sapevo nulla. Chiamai il mio procuratore, era una cosa inverosimile, e invece mi confermò che era tutto vero. Si era solo dimenticato di avvisarmi della chiusura dell’affare. Di Marzio lo sapeva perchè probabilmente aveva sentito qualche dirigente, ma il procuratore poi non aveva avvisato me”. Un aneddoto curioso, e il portiere conferma che episodi del genere sono frequenti e che ci sarebbe da divertirsi se uscissero pubblicamente dopo le sessioni di mercato.