Gagliardini, sfogo e addio: pronta la nuova squadra in Serie A

Gagliardini dopo lo sfogo ascolta le offerte: due club in corsa per tentare di acquisire le prestazioni del centrocampista nerazzurro.

“Non sono più disposto a giocare così poco”. La parole di Roberto Gagliardini arrivano come un fulmine a ciel sereno, e dopo anni in cui il centrocampista, silenziosamente, ha atteso il suo spazio, si è sempre fatto trovare pronto ed è stato sempre fondamentale per l’Inter, sembra vicino il momento dell’addio.

Gagliardini cerca quindi una svolta nella sua carriera. L’obiettivo, chiarito in maniera netta e decisa, è giocare di più, e il suo nome in più sessioni di mercato è sempre stato citato e accostato a diversi club di Serie A. Inevitabile quindi che il suo sfogo possa passare inosservato. Alcune squadre sarebbero sulle tracce di un centrocampista che sa difendere, spezza il gioco ed ha sempre dimostrato di poter essere importante e prolifico anche in zona gol.

Una occasione importante che avrebbe spinto due squadre ad intavolare discorsi con lo staff del calciatore, che Inzaghi ora lascerà libero di partire. Ecco la cifra che serve per convincere i nerazzurri, e il duello che sta nascendo per dare la caccia ad un rinforzo in grado di cambiare alcune squadre, soprattutto nel mese di gennaio e con una stagione ancora apertissima.

Gagliardini, duello per strapparlo all’Inter

La lunga esperienza di Gagliardini all’Inter sta per per terminare. Il centrocampsita stappato ormai anni fa all’Atalanta e ad una nutrita concorrenza, ha chiarito che il suo obiettivo è giocare di più, e la strada sembra sbarrata in una squadra in cui le scelte di Inzaghi sembrano chiare.

Ecco quindi che parte l’asta per provare a convincere il calciatore, e al momento sarebbero due i club pronti a rilevarlo dai nerazzurri. In pole, secondo le indiscrezioni che giungono, ci sarebbe il Monza. Galliani sa bene che il suo mercato intelligente si è trasformato in una squadra che ora mette in difficoltà anche le big, e che sta nascendo davvero grazie alla grande qualità di Palladino.

Aggiungere l’esperienza e le qualità di Gagliardini sarebbe un colpo importante, ma nelle ultime ore anche un’altra squadra avrebbe sondato il terreno. Pare infatti che anche la Fiorentina potrebbe provare a capire cosa serve per convincere il calciatore e il club nerazzurro, ora costretto ad ascoltare le offerte per il centrocampista.