Osimhen, il prezzo è fissato: ecco la cifra per l’addio

Un inizio straordinario e le voci di mercato che ripartono: per Osimhen due club sarebbero pronti a fare follie ma la cifra per l’acquisto è altissima.

Un impatto devastante sul campionato, che vale un primato meritatissimo da parte del Napoli. Osimhen non è più il bomber che cerca la profondità e sfrutta la sua velocità per far male agli avversari.

Il nigeriano si è trasformato in un’arma micidiale sotto porta con una crescita clamorosa. Implacabile nei colpi di testa, fortissimo nel gioco di sponda, bravo nel creare spazio per la super batteria di trequartisti che Giuntoli e Spalletti hanno allestito con grande sagacia. L’attaccante intanto fa parlare i numeri. Capocannoniere in Serie A, calciatore che tira più di tutti nella porta degli avversari, soprattutto spauracchio per tutti.

Inevitabile quindi, che dopo qualche voce emersa in estate, il suo nome possa prepotentemente rientrare in qualche discorso di calciomercato. Le voci quindi ritornano, ma ci sarebbe una cifra che spaventa i club interessati, e che di certo è un modo per scoraggiare chi tenta il blitz per portare a casa il centravanti.

Due club su Osimhen: il Napoli fissa il prezzo

La prova del centravanti con la Juventus è l’ennesima conferma che Osimhen è fra gli attaccanti più decisivi in Europa, di certo quello con i numeri migliori in Serie A. Le sue reti sono fondamentali in una corsa al titolo che per i partenopei diventa più semplice con il successo sulla Juve, ma ora Giuntoli e Spalletti dovranno difendersi dagli assalti di alcuni club, pronti ad intervenire con proposte molto interessanti. Secondo Il Mattino, infatti, su Osimhen sarebbe tornato prepotentemente il Manchester United.

I Red Devils stanno dando fondo alle casse pur di provare a dare una spinta importante ad una squadra che è cresciuta, e forse manca proprio quel centravanti in grado di sfruttare il lavoro dei tanti talentuosi trequartisti a disposizione di Erik ten Hag.

Oltre allo United anche il Newcastle potrebbe sondare il terreno, e tutti e due i club di Premier League avrebbero mandato emissari per seguire l’attaccante da vicino. Il Napoli però non ci sta e avrebbe fissato il prezzo. Per tentare di aprire uno spiraglio in una trattativa si parte da 140 milioni di euro. Una cifra importante, per certi versi irraggiungibile, ma l’attaccante, in questa stagione, ha dimostrato di essere fra i più prolifici e decisivi in Europa.