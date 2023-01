Ferrieri Caputi nel mirino: “Una serata storta”

L’arbitraggio di Maria Sole Ferrieri Caputi in Napoli-Cremonese non è andato giù ai tifosi: l’ex arbitro dice la sua su TvPlay.

Tropo presto per un impegno del genere? Troppo alta la posta in palio? Le domande sono tante dopo l’arbitraggio di Maria Sole Ferriere Caputi, e la sensazione è che le colpe siano condivise fra la direttrice di gara e probabilmente chi ha deciso di affidarle una partita molto delicata.

Il match, da dentro o fuori, ha spinto le squadre ad esasperare per certi versi gli animi, ma alcune decisioni, apparentemente anche semplici da valutare, non sono state sempre gestite in maniera impeccabile. Il risultato è nelle polemiche sui gol, su alcuni falli di Sernicola prima di quello che gli è valso il giallo, di alcuni contatti anche molto pesanti per i quali la direttrice di gara ha lasciato correre.

Le valutazioni sull’operato di Ferrieri Caputi, effettuate da ex arbitri e dai giornali, sono andate tutte nella stessa direzione. L’arbitraggio è sembrato per certi versi inadeguato, e su TvPlay il commento è stato affidato proprio ad un ex fischietto che ha sottolineato quanto accaduto nel match di Coppa Italia.

“Non ha brillato, esprimere giudizi subito è prematuro”

In una intervista su TvPlay, l’ex arbitro Luca Marelli ha detto la sua partendo da un concetto chiaro. “Delle polemiche su Twitter relative all’arbitro donna non me ne frega nulla. Il vero passaggio culturale avverrà quando vedremo il cognome e non il nome di battesimo, come faccio io. Credo inoltre che non bisogna avere paura di giudicare negativamente un arbitro perché è donna. Bisogna considerare Ferrieri Caputi un arbitro, punto”.

Arriva quindi l’analisi sulla conduzione di gara. “Oggettivamente è stata negativa – ha ammesso Marelli –, il primo tempo lo giudico discreto, poi ha perso la partita di mano”. A Marelli viene chiesto di entrare nei singoli episodi ma il giudizio è relativo alla prestazione complessiva. “Io giudico l’operato non i singoli episodi. Resta il fatto che è stata imprecisa. Sernicola andava ammonito molto prima per una entrata a forbice ad esempio. Credo però che l’arbitro in questione è giovane, ed è presto per esprimere giudizi”.

Marelli sottolinea inoltre che non è troppo presto per affidare tali partite ad arbitri giovani. “Se un direttore di gara è ritenuto pronto è giusto che vada designato. Anche Feliciani di Teramo è al primo anno, ed ha arbitrato Roma-Genoa benissimo”. Quindi? “Si tratta di una serata storta, sarà lei a ritirarsi su”.