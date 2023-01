Alessia Marcuzzi, pantalone trasparente: così non vale

Eleganza e fascino, poi un look che fa impazzire i fan: Alessia Marcuzzi è splendida e i numeri decollano sui social.

Alessia Marcuzzi si conferma una delle showgirl più amate e apprezzate dagli appassionati del piccolo schermo. Fin dai suoi esordi il boom è stato clamoroso, e i motivi sono chiari ormai da tempo.

Fisico stellare, simpatia, quel pizzico di autoironia che non guasta. Poi tanto talento, la capacità di condurre in maniera coinvolgente e di svelarsi nelle interviste raccontando qualcosa in più ai suoi appassionati. Nella sua carriera c’è di tutto. Grandi conduzioni, film per cinema e televisione, trasmissioni in cui è stata brillante, calendari. I fan italiani l’apprezzano, e ogni suo programma si trasforma in un vero e proprio boom. Inevitabile anche un seguito clamoroso su Instagram, con numeri da vera e propria star del web.

Alessia Marcuzzi incanta i suoi followers

Cinque milioni e mezzo di followers. Una cifra che farebbe invidia anche alle influencer più seguite, e che Alessia Marcuzzi si è garantita con una carriera senza soste, e soprattutto senza passi falsi. Capita quindi di frequente che fa i suoi post non ci siano solo le foto dei suoi lavori, ma anche istantanee personali e video in cui scherza con i fan, sponsorizza prodotti, presenta i suoi successi.

Anche di recente, in l’occasione di una trasmissione, la showgirl ha regalato una gallery da sfogliare con attenzione, foto dopo foto. Il suo volto è incantevole, il look stratosferico e il sorriso come sempre travolgente e straordinario. Se poi ai fan arriva lo scatto con i pantaloni trasparenti, con un messaggio di ringraziamento accorato, è inevitabile che il post sia preso d’assalto da migliaia di persone.

Alessia Marcuzzi, le trasparenze lasciano il segno

Ed eccola, impeccabile come sempre, amatissima e soprattutto con quel pantalone trasparente che lascia intravedere qualcosa di più. Un fisico da star ha di certo dato una mano alla showgirl, ma la sua capacità di condurre e intrattenere il pubblico di certo fa la differenza. Il risultato? Più di 1200 commenti, i like neanche si contano, ma dando uno sguardo alla foto che abbiamo scelto, e alla gallery, è inevitabile assistere ad un vero e proprio tributo per lei.