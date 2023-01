Lascia la Roma per la Juve: la scelta è fatta

La Juventus sarebbe forte su un calciatore della Roma: a breve potrebbero essere allacciati i primi contatti.

Il momento in casa Juve è caldissimo. Fra campo e aule giudiziarie, il club prova a fronteggiare l’ennesima stagione ricca di ostacoli, che dopo il ko con il Napoli ha evidenziato molti limiti.

Allegri ha provato a dare una impronta alla squadra. Ha cambiato ruolo ad alcuni calciatori per dare equilibrio, ma quella difesa imperforabile che per 8 partite ha garantito il tentativo di rincorsa al Napoli, proprio contro i partenopei è crollata in maniera netta, alimentando il dibattito sulla qualità della rosa e delle scelte estive.

Sul banco degli imputati finisce il tecnico. Soprattutto alla luce di alcune decisioni sul mercato che sono state esplicitamente richieste da lui. Fra infortuni, un mondiale con tanti elementi convocati, e il caos societario, qualche attenuante per il tecnico resta. L’unico obiettivo è quindi rivedere cosa non è andato bene, ma soprattutto capire quale sia la possibilità di investire da parte di una società che cambia strategia, e non ha più la possibilità di intervenire in maniera decisa sulle trattative facendo la voce grossa. Ecco perché l’obiettivo è individuare calciatori giovani o a scadenza di contratto, che in questa fase rappresentano una soluzione importante.

Juve, si cerca il blitz con il calciatore di Mourinho

Due settimane ed un mercato strano, povero di grandi colpi e soprattutto di denaro, si chiuderà. Tanti club sono infatti bloccati in questa fase da una lunga serie di rinnovi che tardano ad arrivare, e anche la Roma riflette sul futuro di Smalling. Il centrale è una colonna della squadra. Un elemento che ha dato solidità al reparto, ma il prolungamento del contratto tarda ad arrivare, così come una risposta alla società giallorossa che ora trema.

L’assist per le pretendenti al centrale di difesa è perfetto, e mentre la Roma prova a convincerlo, si moltiplicano le voci su offerte in arrivo. La strada giusta per la stretta di mano non è infatti stata ancora trovata, e oltre all’Inter anche la Juve sarebbe decisa a fare passi in avanti. Nei prossimi giorni potrebbe infatti arrivare una proposta allo staff del calciatore, che attende e riflette su un possibile addio e su una destinazione che sembrerebbe gradita.