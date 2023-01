Zaniolo alla Juve, ora c’è l’annuncio

La Juventus avrebbe trovato la chiave giusta e la strategia per arrivare a Zaniolo: arriva l’annuncio in diretta.

Il rinnovo sembrava una formalità, la giusta conseguenza di un rapporto d’amore che invece potrebbe raccontare un nuovo capitolo.

La Roma e Zaniolo sembrano quasi al centro di un caso. Da una parte un club che riflette sul futuro di un calciatore importante, capace di fare la differenza, di certo fra i talenti italiani in grado di illuminare la scena subito e nel futuro, anche in nazionale. Dall’altro l’umore del centrocampista, apparso spesso nervoso. Il rendimento del centrocampista è altalenante. Le sue grandi prove sono spesso intervallate da prestazioni opache, ma la duttilità e le caratteristiche fisiche e tecniche non si discutono.

Diventa inevitabile quindi guardarsi intorno, da entrambe le parti. Il calciatore incassa tante richieste, potrebbe accettare una nuova avventura, e la Roma fa il prezzo, con la consapevolezza che perderlo sarebbe un problema, ma anche che una trattativa in uscita potrebbe garantire al club un guadagno importante e una plusvalenza di grande livello. In questa vicenda sbuca quindi, anzi ritorna il nome della Juventus, e l’annuncio in diretta sembra così diretto da lasciare i tifosi giallorossi interdetti.

“Zaniolo andrà alla Juventus”

A fare chiarezza sulla vicenda, in una intervista su TvPlay, arriva il parere dell’agente Cenolli. Arriva quindi un’apertura su una trattativa che in passato sembrava quasi impossibile, e che invece potrebbe trovare alcune conferme. “Zaniolo prima o poi andrà alla Juventus”, ha affermato Cenolli, ma un possibile accordo, almeno nei prossimi mesi, sembra da escludere.

Questo perché la Roma al momento chiede almeno 50 milioni per il suo calciatore. Una cifra che i bianconeri non possono investire alla luce del caos societario, e che sembra anche lontana dalle nuove politiche che la proprietà bianconera si è imposta dopo le dimissioni del Cda e la nuova squadra messa in piedi da Elkann.

La Juve però può essere nel futuro del calciatore. Ci sarebbe da attendere l’avvicinarsi della scadenza del contratto, che però è anche al centro delle riflessioni da parte della società capitolina. La sensazione è che in caso di rifiuto una cessione possa essere messa in piedi, anzi, addirittura utile per evitare di perdere una grossa somma di denaro. Poi si faranno avanti le pretendenti, che alle cifre richieste, al momento, faticano ad intavolare trattative.