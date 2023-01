Nuova batosta al Milan: “Zaniolo non vale quei soldi”

Il Milan cerca di chiudere l’innesto di Zaniolo dalla Roma ma sulla trattativa arriva un commento diretto.

Maldini riflette, ma la sensazione è che una eventuale offerta a Zaniolo dovrà essere rapida per convincere rapidamente la Roma. Questo non solo perché si rischia l’intromissione di altri club, ma soprattutto per via di una offerta ufficiale che sarebbe arrivata ai giallorossi.

Tiago Pinto ha incassato la proposta ufficiale del Bornemouth, e la sensazione è che sia pensata per bruciare i tempi. Ai giallorossi andrebbero subito 30 milioni di euro con una percentuale per la rivendita che si trasforma nella cifra richiesta dalla Roma. La sensazione è che il club accetterà, anche perché una soluzione all’estero, e non in Italia, sarebbe quella preferita.

Resta però da capire quale sia la volontà del calciatore, che da quanto filtra avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio il Milan. La vicenda diventa quindi più semplice, almeno nella sua lettura. Maldini dovrà pareggiare le offerte delle inglesi, e a quel punto avrebbe il sì del calciatore, ma a meno di una settimana dalla chiusura del mercato, c’è da fare in fretta. Intanto, sul possibile affare, arriva il parere di Fabrizio Mineo, che in una intervista su TvPlay ha detto la sua come sempre in maniera molto diretta.

“Molto forte, ma non vale di certo quella cifra”

L’investimento su Zaniolo il Milan non lo aveva messo in conto. Il dato emerge da una serie di valutazioni, in primis la richiesta di Pioli relativa a Ziyech, che poi si è fermata davanti alle richieste del Chelsea, più o meno simili a quelle della Roma per il centrocampista.

Spesso però sono le occasioni di mercato a far cambiare le strategie dei club, e l’opportunità di arrivare a Zaniolo spinge il Milan a fare un tentativo concreto. Il tempo stringe, la cifra richiesta è alta e per questo Maldini valuta cosa fare. Nel frattempo sulla trattativa è arrivato il parere di Fabrizio Mineo che spiega il suo punto di vista. “Ci sono delle società forti pronte ad intervenire – ha ammesso –, ed è un calciatore forte. Viene però da due crociati, e pur essendo un calciatore molto importante non è uno che fa molti gol. Credo però che non valga i 40 milioni di cui si parla ormai da tempo”.