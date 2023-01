Brozovic-Kessié: ecco chi sta frenando la trattativa

In Spagna considerano l’affare ben avviato ma ci sarebbe un ostacolo non da poco per la chiusura dalla trattativa.

Sembrava una pista difficile da percorrere, una notizia che per la portata dei nomi e dei club pronti ad intavolare lo scambio, poteva rientrare nelle voci, e non negli affari concreti.

La sensazione invece, e arrivano anche conferme, è che Inter e Barcellona siano davvero decise ad approfondire i discorsi per capire come muoversi. L’obiettivo di Xavi è avere Brozovic, considerato dall’allenatore uno di migliori centrocampisti in circolazione al mondo. L’Inter, che del croato ha fatto anche a meno, da parte sua gradirebbe l’arrivo di Kessié, considerato una garanzia assoluta in Serie A per i suoi importanti trascorsi.

L’ivoriano ha dimostrato di poter fare la differenza, sarebbe un profilo perfetto per Simone Inzaghi, e l’affare potrebbe davvero diventare concreto. In una intervista su TvPlay arriva quindi un parere autorevole non solo sul pensiero di Xavi, ma anche su cosa sta in questa fase bloccando una trattativa che sui tabloid spagnoli sembra considerata addirittura in fase avanzata.

Scambio Kessié-Brozovic: “Ecco cosa frena l’affare”

“Xavi considera Busquets un calciatore inimitabile e insostituibile per l’importanza che ha nel gioco del Barcellona, e se c’è un elemento che gli assomiglia questo è di sicuro Marcelo Brozovic”. In una intervista su TvPlay, Bruno Alemany, giornalista spagnolo di Cadena Ser, svela il pensiero del tecnico e cosa lo spingerebbe ad accettare lo scambio. Arriva inoltre anche una indicazione ben precisa su ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Per Alemany lo scambio è da considerare una pista concreta e praticabile, ma fra i due club, pronti a dialogare per capire come muoversi, ci sarebbe un ostacolo per nulla semplice da superare. Frank Kessié infatti non sarebbe molto convinto di accettare. Non per l’Inter, ma per una sua convinzione personale che frena ogni tipo di trattativa.

“All’ex centrocampista del Milan piace molto la Liga – ha ammesso Alemany a TvPlay -, ed è per lui una avventura molto stimolante”. Questo fattore potrebbe quindi spingere il calciatore a rifiutare ogni tipo di offerta in arrivo bloccando anche il mercato blaugrana? “Credo che per questi motivi il centrocampista potrebbe essere la chiave, e di sicuro potrebbe non rendere facile la trattativa”.