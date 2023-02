Cavani-Osimhen, il paragone fa discutere: “Fare 30 gol…”

Il passato contro il presente e il futuro, Edinson Cavani contro Viktor Osimhen: l’agente non ha dubbi, paragone ancora difficile.

C’è un passato che è fatto di scudetti sfiorati, di gol a grappoli, di emozioni così forti da rendere un attaccante beniamino dei partenopei.

Edinson Cavani è inevitabilmente uno dei bomber che hanno segnato la storia del Napoli e scritto pagine importantissime del club. Le sue esultanze, il tandem con Lavezzi e alcune prodezze sono ancora negli occhi dei tifosi, innamorati di un centravanti che in Serie A ha lasciato il segno. Ora però la scena se l’è presa Osimhen. I suoi numeri non passano inosservati, la straordinaria potenza delle sue incursioni e i tanti gol pesanti stanno facendo la differenza regalando ai sostenitori di fede partenopea un sogno.

I paragoni, fra i due attaccanti, si sono sprecati. Cavani e Osimhen sono due giocatori diversi nelle loro caratteristiche ma accomunati da un istinto per il gol non comune. C’è però chi ha scelto, e crede che l’attaccante di Spalletti debba ancora dimostrare di essere sugli stessi livelli di chi lo ha preceduto 10 anni fa.

Anellucci su Osimhen e Cavani: “Niente paragoni, ecco quando potranno essere fatti”

Claudio Anellucci, agente di mercato, ha parlato a lungo del momento del Napoli in una intervista su TvPlay. Alla domanda su Osimhen e sui possibili accostamenti con Cavani, ha risposto in maniera abbastanza chiara. “Credo che siano due cose diverse, prima c’era un grande tecnico come Mazzarri, questa squadra è un’altra cosa, per cui non farei paragoni fra i due attaccanti”.

Stuzzicato però sulle caratteristiche dei due calciatori e sullo score dell’ex Lille, Anellucci ha approfondito il discorso. “Credo che quando Osimhen farà 30 gol per tre anni di seguito in serie A, e magari triplette a tutti, sarà possibile fare un paragone fra i due attaccanti”.

I numeri sono infatti diversi ma non così differenti. Cavani fra tutte le competizioni ha chiuso alla straordinaria cifra di 104 reti in 138 presenze con la casacca del Napoli, indossata dal 2010 al 2013. Osimhen al momento è a 43 centri in 82 presenze complessive, ma con 14 centri in questa stagione nonostante l’infortunio. La crescita del centravanti di Lagos è impressionante, e magari fra i suoi obiettivi c’è anche quello di raggiungere un ex bomber del Napoli che ha fatto sognare i tifosi.