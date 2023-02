Roma, colpo prenotato in casa Samp

Mourinho avrebbe messo il nome di un calciatore della Sampdoria nella lista dei preferiti sul mercato: Tiago Pinto si muove.

Mourinho ha nel mirino la qualificazione in Champions, in un progetto che mira ad alzare il livello e a riportare il giallorossi in alto, in Italia e in Europa.

Il successo in Conference League è il primo passaggio di un percorso ambizioso, che dovrà essere affrontato trovando le pedine giuste, creando un gruppo ancora più solido che possa riflettere il credo calcistico dell’allenatore. Poco importa lo spettacolo al tecnico, questo è un concetto ormai chiaro da anni. Lo Special One pensa ai successi, non concede troppe possibilità a chi non è allineato al suo modo di vivere la Roma, e dopo Karsdorp ha messo ai margini del gruppo anche Zaniolo.

Le scelte, sempre condivise con la società, andranno però rianalizzate in sede di mercato. Servono altri elementi al tecnico, subito o in estate, quando la speranza, anche dei tifosi, è di rivedere la squadra ai sorteggi di Champions. Ecco perché Tiago Pinto si muove, e mette nel mirino un calciatore che piace molto all’allenatore e che potrebbe approdare alla Roma senza una spesa eccessiva.

Roma, occhi in casa Samp: si tenta il colpo per l’estate

Poche presenze ma già la sensazione di essere diventato un perno della squadra. La Sampdoria ha scelto bene, mostrando nuovamente di aver prelevato un calciatore che in Serie A può fare la differenza. Dopo aver ottenuto dal Tottenham il prestito di Harry Winks, Stankovic non ha perso tempo e lo ha lanciato in campo affidandogli un ruolo da titolare. Il calciatore degli Spurs ha mostrato immediatamente le sue caratteristiche.

Corsa, carattere, la capacità di spezzare e far ripartire il gioco costruendo una vera e propria diga in mediana. Tutte caratteristiche che piacciono e non poco a Mourinho, sempre determinato ad osservare i centrocampisti con queste qualità nelle sue squadre. L’operazione, chiaramente, non può essere messa in piedi subito, ma solo quando il centrocampista tornerà alla base dopo il prestito alla Sampdoria.

Tiago Pinto potrebbe quindi intervenire, anche alla luce della valutazione che rispetto a qualche anno fa si è abbassata. Winks, secondo fonti Transfermarkt, vale almeno 12 milioni. Una cifra che potrebbe essere al centro di una proposta per rafforzare la mediana dei giallorossi in vista della prossima stagione, portando a Roma un calciatore esperto ma ancora giovane, soprattutto già pronto per la Serie A e per le competizioni europee.