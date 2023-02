La Serie A sbarca a Sanremo, l’annuncio di Amadeus

L’annuncio di Amadeus è chiaro: Sanremo è anche calcio, ecco le parole del patron della kermesse musicale.

Nella conferenza stampa che apre la grande kermesse musicale, Amadeus ha svelato alcune novità e importanti retroscena nell’edizione 2023.

Fra grandi artisti in gara, sorprese, ospiti d’eccezione e una edizione che si preannuncia scoppiettante, il presentatore, ormai da anni da anni patron del Festival, non ha nascosto la sua passione per il calcio. La domanda è stata puntuale, anche in una fase in cui l’Inter ha battuto due volte il Milan in Supercoppa e nel derby di Serie A. Inevitabile quindi una risposta da tifoso, ma anche un messaggio diretto ai nerazzurri.

Amadeus non si è infatti tirato indietro ed ha raccontato un aneddoto che ha preceduto la conferenza stampa, in cui c’è stata una telefonata con un tecnico. Parole al miele fra i due, raccontate proprio dal presentatore fra i sorrisi dei presenti e la curiosità dei tanti cronisti.

Amadeus svela il retroscena legato al calcio

Le porte di Sanremo si aprono a cronisti e artisti, a curiosi e amanti della musica che si ritrovano per la kermesse canora più importante d’Italia. Ad attenderli ci sarà Amadeus, che dal palco presenterà ospiti e cantanti, ma intratterrà anche i telespettatori a casa con presenze che porteranno le loro testimonianze. Inevitabile parlare anche di calcio, e proprio al presentatore sono arrivate domande relative alla sua fede calcistica e ai possibili ospiti legati alla Serie A.

In attesa di capire quali saranno le sorprese in arrivo, il presentatore ha svelato un retroscena sul legame con l’Inter, parlando anche di una telefonata con Simone Inzaghi. Il motivo? Amadeus si è congratulato con il tecnico per il successo nel derby, che per un tifoso è sempre una vittoria speciale.

“Sì, l’ho chiamato – ha ammesso il presentatore e direttore artistico di Sanremo –, volevo congratularmi con lui. Ho visto una squadra spettacolare, e lui la fa giocare molto bene. Per questo ho fatto i complimenti all’allenatore e a tutti i calciatori”. E chissà che durante le serate non ci sarà spazio per qualche protagonista della Serie A.