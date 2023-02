Ibrahimovic, destino segnato: il futuro della punta è deciso

Spunta una indiscrezione sul futuro di Ibrahimivic: ritorno in campo vicino mentre arriva la decisione del club.

Il Milan avrebbe tremendamente bisogno di lui. Servirebbero non solo le reti, ma anche la grinta, la capacità di tenere in apprensione le difese avversarie.

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha privato Pioli di un’arma tattica micidiale, e non è l’età che conta quanto il talento è tanto, e la voglia di scendere in campo per essere determinante ancora maggiore. Ibra è quasi pronto, e Pioli sa bene che in un momento in cui la squadra è in difficoltà, la personalità dello svedese sarà fondamentale per riallacciare i fili con i successi e tentare di portare a casa più punti possibili.

La sensazione è che Origi, prelevato per far rifiatare Giroud, ma spesso infortunato e mai del tutto in grado di rappresentare una valida alternativa al francese, sia destinato a lasciare spazio ad Ibra. Toccherà a lui il compito di alternarsi con il centravanti vicecampione del mondo, prima di prendere una decisione insieme ala club. Fra le parti c’è grande rispetto e soprattutto la volontà di stringersi la mano, e per Zlatan potrebbe arrivare una proposta che può di certo cambiare la carriera.

Milan, proposta pronta per Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic sarà il vero rinforzo del mercato per Pioli. Lo svedese è l’uomo che ha alzato il livello di ambizione della squadra, e negli ultimi anni alcune reti sono state fondamentali per i successi rossoneri. Il tecnico lo dovrà gestire bene, ma intanto il club riflette sul futuro dell’attaccante, e prova a valutare con lui quale possa essere la scelta migliore.

I rossoneri sanno bene che la presenza di un calciatore ambizioso, determinato e rispettato può essere fondamentale anche al termine della carriera, e per Ibra potrebbe arrivare l’offerta per restare in società da dirigente. Resta da capire quale sia però la volontà dell’attaccante, determinato a recuperare immediatamente dopo l’intervento per rientrare in campo.

La sensazione è che a Milano o altrove, la punta abbia voglia ancora di giocare, ma in casa rossonera a prescindere dalle sue decisioni vorrebbero affidargli un incarico nei quadri societari. L’offerta potrebbe essere imminente, magari con un altro anno in più con la casacca del Milan addosso prima di intraprendere un’altra strada che potrebbe regalare ad Ibra altri successi.