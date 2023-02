Guendalina in versione ‘cavallerizza’ è una visione per cuori forti

Una galleria di scatti con un look pazzesco e la community esplode: cuori, like e commenti per Guendalina Tavassi che continua a mostrarsi in tutto il suo splendore.

Bella, esplosiva, con un fisico in grado di mandare in tilt i suoi ammiratori. Guendalina Tavassi non si smentisce, e dopo aver conquistato gli italiani continua sui social a farsi ammirare.

Lo fa con una serie di scatti che non possono passare inosservati e testimoniano quel fascino unico e quel fisico esplosivo, che regala emozioni forti. Ha impiegato poco la Tavassi ad imporsi, e lo ha fatto come spesso accade grazie ad un reality. In una delle prime edizioni del Grande Fratello, quando ancora nella casa entravano personaggi sconosciuti in cerca di visibilità e di una avventura televisiva in grado di far nascere una carriera sul piccolo schermo, quella giovanissima donna capace di creare dinamiche e di far sorride i ‘coinquilini’ si mostrò in tutte le caratteristiche che l’hanno resa poi famosa. Grande spontaneità, un fisico che incanta e la voglia di emergere, che l’ha portata poi a diventare un personaggio televisivo molto amato.

Guendalina Tavassi incolla i fa allo schermo

Dal Grande Fratello all’edizione Vip, nella quale la Tavassi è rientrata in casa, sono passati molti anni. La splendida showgirl in questo lungo periodo ha continuato a lavorare in tv, a rilasciare interviste, a cambiare volto ad una carriera che ha avuto un nuovo picco proprio dove tutto era iniziato. Fra il ritorno nella casa più spiata d’Italia e l’edizione dell’Isola dei Famosi i fan sono tornati ad apprezzare quella simpatia e quel fascino che l’hanno resa famosa, e il resto arriva inevitabilmente dai social. I numeri della showgirl sono alti, i followers la inondano d’affetto, e quando arrivano scatti come l’ultimo c’è solo da fermarsi ed ammirare. La Tavassi lo ha fatto di nuovo, e con abiti strettissimi e un volto che incolla allo schermo è difficile passare inosservata.

Guendalina Tavassi è esplosiva sui social

Ed eccola, esplosiva, magnetica, capace di conquistare l’affetto dei pubblico maschile ma anche femminile, e anche dei Vip che commentano. Sono i numeri oltre alla foto ad inquadrare un legame ormai profondo con la community. I suoi followers solo un milione e 300 mila, i commenti fioccano e i like neanche si contano. Quando poi arriva una foto come questa è difficile non lasciare un pensiero per lei, e siamo certi che dopo averla ammirata correrete a guardare anche le altre.