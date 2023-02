Colpo prenotato per l’estate: arriva Schuurs

Il Torino dovrà difendersi dagli assalti per il difensore centrale: un club su tutti prepara la maxi offerta, sarà difficile rinunciare.

Solidità, rendimento di alto livello, la sensazione di poter guidare una difesa nonostante la giovanissima età. Con Perr Schuurs il Torino ha fatto l’ennesimo investimento importante e vincente.

Lo ha strappato ad una nutrita concorrenza e con 9 milioni finiti nelle casse dell’Ajax, si è assicurato un centrale che ora vale almeno il triplo della cifra spesa e sa bene di avere in mano un gioiello. Sono i numeri a dare la dimensione di come il calciatore si sia ambientato presto in Italia. L’olandese ha messo insieme 15 presenze, ha fornito due assist grazie ai 191 centimetri di altezza che gli permettono di essere pericolosissimo in fase offensiva, e soprattutto ha garantito solidità e qualità ad una difesa orfana di Bremer, ma guidata da un giovane che ora ha gli occhi addosso da parte di molti club.

Torino è il luogo perfetto per crescere, e Schuurs si trova benissimo in una squadra che lo ha subito valorizzato e con un tecnico che con i giovani ha sempre un impatto importante. Il mercato però è fatto di cifre e di proposte spesso irrinunciabili, e i sondaggi fatti a gennaio, potrebbero trasformarsi in trattative caldissime in estate. C’è infatti una società su tutte che lo avrebbe messo nel mirino, e sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma che per i granata sarebbe irrinunciabile.

Schuurs, arriva il blitz

A gennaio non sono mancati i sondaggi per verificare la possibilità di trattare con il Torino. Il club da parte sua è consapevole che il valore dell’olandese può ancora crescere, e non ha voluto rivoluzionare la difesa, rimandando eventuali discorsi all’estate. In Italia molte società hanno nel mirino il difensore, sul quale però si muovano i club di Premier League, pronti a rilanciare con cifre che non sembrano accessibili per la concorrenza in arrivo dalla Serie A.

Pare infatti che in estate potrebbe arrivare il blitz del Leicester, e i tabloid britannici rilanciano la notizia. Il Daily Express ha perfino snocciolato i numeri di quella che potrebbe essere la prima proposta in arrivo per il Torino. Schuurs secondo il Leicester potrebbe valere un’offerta di 26 milioni di euro, che per i granata sarebbero una somma irrinunciabile. Ecco perché l’affare potrebbe decollare, ma i granata sanno bene che la stagione potrebbe ancora regalare sorpresa, un ulteriore passo in avanti del difensore e quindi cifre ancora più alte per un grande colpo di mercato.