Futuro Giroud, annuncio in diretta: cambia tutto in casa Milan

Sul futuro di Giroud arriva un annuncio molto chiaro: l’attaccante e il Milan riflettono sul futuro ma qualcosa si muove.

C’è un Milan con Giroud e uno senza. Una squadra che con l’attaccante francese gira per il verso giusto, va regolarmente a bersaglio, trova sempre la via della porta.

Senza l’attaccante della nazionale invece i rossoneri soffrono, sembrano spuntati, non riescono a concretizzare il lavoro che fanno. Nel grigiore di una squadra che soffre molto nell’ultimo periodo, c’è bisogno della qualità e dell’istinto del gol dell’ex Chelsea, fondamentale nel successo della passata stagione in Serie A e centrale nel progetto di Pioli.

Il contratto di Giroud però è in scadenza, e con la grana Leao da risolvere, chiudere i conti subito con il francese diventa una necessità. In una intervista su TvPlay è stato proprio l’agente del calciatore a fare chiarezza, sottolineando quale potrebbe essere la chiave per trovare l’accordo oppure un’alternativa che di certo non farà piacere ai rossoneri.

Giroud e il Milan: “Non dipende da lui”

La vicenda sembra abbastanza chiara. Giroud ha aperto al rinnovo, non ha mai nascosto di essere molto legato ai rossoneri, ma serve la formula che metta d’accordo le parti. A fare chiarezza sulle vicende di casa Milan è stato proprio Vincenzo Morabito, agente del francese che ha parlato del rinnovo su TvPlay.

“Posso solo dire che non ha mai voluto pensare di andare via dal Milan. C’è un bel rapporto con il club e con i tifosi – ha ammesso Morabito – e quello che viene fuori dall’Inghilterra sono situazioni che vorrei evitare di commentare. Posso dire che c’è un contratto fino a giugno, e anche il Milan non ha mai pensato di separarsi dal calciatore.

Morabito ha sottolineato che fa piacere avere un calciatore che va al mondiale e realizza 4 reti, ma ha anche chiarito alcuni aspetti che saranno fondamentali nella trattativa per il rinnovo. “C’è un derby adesso – ha ammesso il procuratore -, fa gol sempre pesanti. Ora c’è questa grande partita e vedremo cosa succederà. Lui ha sempre fatto bene contro l’Inter. Rinnovo? Non dipende da lui”. Sarà quindi il Milan a dover fare il primo passo. Giroud ha chiarito di essere pronto a legarsi nuovamente al club, che dovrà chiarire però in tempi brevi quali saranno le scelte sul nuovo contratto da proporre al francese.