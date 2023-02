“Lukaku arma in più per Inzaghi”, l’annuncio che lancia il belga

Lukaku è in salute e al derby lo ha dimostrato: manca il gol al belga, che da qui al termine della stagione può diventare insostituibile.

Sprazzi di Lukaku. Di quel calciatore fondamentale nella vittoria dello scudetto dell’Inter, poi rientrato con una grande operazione a Milano prima di una lunga serie di infortuni.

La sua stagione è stata finora avara di spunti interessanti e ricca purtroppo di critiche e di infortuni. Anche al mondiale il belga non è riuscito a imporsi, ha fatto i conti con una condizione fisica precaria che ha offuscato il suo strapotere fisico e il grande talento. Nel derby però il suo ingresso è stato accolto fra i cori da parte dai tifosi, e quel gol cancellato da un fischio arbitrale sembra proprio una “rete alla Lukaku”.

Il centravanti a conti fatti ha dimostrato di essere in uno stato di forma in chiara crescita. Toccherà a lui il compito di guidare il reparto offensivo fino al termine della stagione, e con un Lautaro in stato di grazia, Inzaghi può finalmente sorridere. Sull’impatto dell’attaccante nel derby e sul seguito della stagione interista è arrivato un parere autorevole in una intervista su TvPlay. Il giornalista è convinto, “Lukaku può davvero fare la differenza”.

“L’ho finalmente visto a certi livelli”

Fabrizio Biasin in una intervista su TvPlay ha parlato del derby. Dopo aver analizzato le difficoltà del Milan e il dominio dei nerazzurri in un match che nel risultato non ha espresso la differenza di valori in campo, il giornalista si è soffermato sulla prova di Lukaku. “In questa fase è importante che sia in forma, e nel derby l’ho visto su certi livelli”, ha ammesso.

Sono alcuni movimenti ad aver convinto Biasin, che spiega il suo punto di vista. “Non ha giocato solo per fare da boa o concentrandosi sulle sponde. Ha fatto due cose da vecchio Lukaku, Quando è in forma non avrò di certo i piedi di Van Basten, ma è un’ottima alternativa di gioco per Inzaghi”.

Le prospettiva per Inzaghi possono quindi cambiare. “L’Inter ha in Dzeko un calciatore che gioca sempre ai suoi livelli, e con Lukaku così ora sono almeno in tre. Non si può ragionare solo su due uomini e non ci saranno titolari. Ora Inzaghi può farli ruotare e sarà importante fino al termine della stagione”.