Brutte notizie per l’Empoli: Parisi ha scelto, c’è l’annuncio

Il gioiello dell’Empoli è destinato a partite: ecco l’annuncio su Parisi e le probabili destinazioni per la prossima stagione.

Corsa, grinta, la capacità di trovare il fondo ma anche tanta solidità difensiva. Fabiano Parisi è il perfetto esterno moderno, in grado di giocare nella difesa a 4 ma anche a tutta fascia.

Queste caratteristiche, già evidenti nelle serie minori, lo hanno reso un obiettivo per molti club, in una corsa di mercato che ha premiato l’Empoli. La scelta è stata azzeccata, perché tanti club bussano in casa dei toscani per capire la valutazione del calciatore e come muoversi in vista della prossima stagione. Si apre quindi la possibilità di un’asta, l’Empoli fiuta l’affare ma diventa lecito credere che questa potrebbe essere anche l’ultima stagione dell’esterno in un club che sa valorizzare i talenti, e che ora fissa il prezzo.

Se nel mercato invernale è infatti arrivato un secco rifiuto ai sondaggi, in estate potrebbero essere tante le società interessate a Parisi, che intanto continua a mettere insieme numeri interessanti e prove esaltanti. Ecco perché il club sa già bene che Parisi è destinato a partire, e in tal senso arriva una conferma molto importante.

“Parisi non resterà ad Empoli in eterno”

La scelta è praticamente fatta, e saranno le cifre a definire il futuro di Fabiano Parisi. Zanetti, che lo ha impiegato con continuità ed ha favorito la crescita dell’esterno, ha però risposto ad una domanda sul futuro del calciatore prima del match fra la sua squadra e la Fiorentina.

“Parisi? Non resterà qui in eterno”, ha ammesso l’allenatore, confermando in maniera diretta che una offerta in linea con le cifre altissime che circolano, chiuderà di fatto l’esperienza del calciatore con i toscani. Resta da capire quindi chi aggredirà il mercato e la spunterà. Il Napoli ci ha provato in più occasioni, ma la lista delle pretendenti è lunghissima. Dalla Lazio che ha poi virato su Pellegrini, passando per la Fiorentina, l’Inter e anche la Juve, decisa nella prossima stagione a rinnovare le corsie esterne.

Dall’estero emerge che anche il Nizza potrebbe presentare un’offerta, così come il Wolfsburg, che già nel mercato di gennaio ha mostrato interesse per il calciatore ma ha incassato un netto rifiuto. Resta però un dato ormai certo. Fabiano Parisi partirà, probabilmente fra 6 mesi, e la cifra che incasserà l’Empoli sarà di certo molto interessante.