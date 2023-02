“Lukaku inutile”: parole che colpiscono l’Inter

Commento duro sulle scelte dell’Inter e su Lukaku: “Non capisco quale sia il senso di quella scelta.

Numeri e assenze si incrociano con le speranze, che per i tifosi dell’Inter sono tutte riposte su Romelu Lukaku. La prima parte della stagione è tutta in uno score troppo scarno per un calciatore de suo calibro.

Fra infortuni e uno stato di forma che ha spinto Inzaghi a premiare Dzeko, la stagione del belga è al momento deludente. Nel derby il centravanti è entrato nella ripresa, ha mostrato segnali di miglioramento e una voglia matta di cercare il gol, ma i segnali incoraggianti dovranno passare per una nuova fase della stagione, che dovrà essere fatta forzatamente da reti pesanti.

Quell’operazione da molti ritenuta geniale, rischia quindi di trasformarsi in un problema per i nerazzurri, che meditano sul futuro del centravanti. Per questo motivo toccherà al calciatore convincere dirigenti e tifosi, e intanto sull’affare che lo ha riportato a Milano, arriva un commento che fa discutere.

“Lukaku, ecco perché è inutile”

Una premessa è d’obbligo quando si parla di Lukaku. In una Serie A in cui i campioni sono sempre di meno, il belga resta uno dei nomi pensanti. Un calciatore in grado di accendere l’entusiasmo, come mostrato 2 stagioni fa, quando le sue reti e lo strapotere hanno guidato la squadra al trionfo in campionato. Ecco perché i tifosi sperano, anche in vista delle coppe europee. Intanto però, sull’operazione che ha portato l’attaccante in Italia, arriva un commento molto diretto.

In una intervista su TvPlay, l’agente Sabatino Durante ha chiarito il suo punto di vista. Parlando di Giroud, e dell’errore del Milan che in attacco ha troppi calciatori avanti con l’età e poche scelte, il discorso si è inevitabilmente spostato sugli errori dei club. Per Durante riportare in Italia Lukaku non è una grande operazione.

“Noi continuiamo ad andare avanti con arance spremute – ha osservato –, Giroud può garantirti una decina di partite l’anno, e lo stesso errore lo ha fatto l’Inter con Lukaku. Mi chiedo che senso ha avuto quando in rosa hai Dzeko che ti garantisce lo stesso numero di partite. Hanno preso un calciatore uguale, e sarebbe stato meglio forse prendere Julian Alvarez, un giocatore simile a Lautaro che poi potevi rivendere a peso d’oro per trovare un sostituto giovane al posto di Dzeko”.