“Ancelotti alla Roma”: annuncio che cambia tutto

Solo una suggestione o altro? Ecco come potrebbe cambiare il futuro di Carlo Ancelotti, e l’annuncio cambia tutto.

Trionfi incredibili, un palmares da fare invidia a tutti i colleghi e la capacità di essere sempre decisivo. Carlo Ancelotti ha vinto anche al Real e la scelta di Florentino Perez è stata azzeccatissima.

Il tecnico più vincente della storia è riuscito anche con le Merengues a riportare entusiasmo, così tanto da essere chiamato per nome, e non mister, dalle stelle dello spogliatoio. Fra i tanti aneddoti relativi alla vittoria in Champions del Real è emerso anche questo, e testimonia il rispetto e l’unione che l’allenatore è riuscito a portare all’interno dello spogliatoio.

In questa stagione però, dopo alcune prestazioni senza vittorie, sui tabloid spagnoli si è scatenata la polemica, e soprattutto alcune indiscrezioni. C’è addirittura chi ha ipotizzato un eventuale esonero qualora il Real non dovesse vincere il Mondiale per club, ma è evidente che un tecnico così vincente sia un capitale da difendere per il Real Madrid. Sulla vicenda arriva un parere molto autorevole in diretta su TvPlay, e offre un punto di vista interessante sulle possibilità di un divorzio fra Ancelotti e il Real.

“La Roma? Ecco cosa può accadere”

Ancelotti alla Roma? Sarebbe una suggestione di quelle interessanti, e per i tifosi si tratterebbe di un ritorno gradito. Il tecnico da calciatore per 8 stagioni ha vestito la casacca giallorossa, ma il suo futuro si intreccia inevitabilmente con quello di Mourinho. In una intervista su TvPlay, Giorgio Ciaschini, storico ex di Ancelotti, ha fatto chiarezza sul futuro dell’allenatore.

Alla domanda su un possibile ritorno alla Roma, Ciaschini ha sottolineato che non sarebbe semplice, ma anche raccontato alcuni aneddoti che fanno riflettere. “Quando ha iniziato ha detto che avrebbe allenato solo per 5 stagioni in Serie A”. La storia è stata poi differente, e i successi hanno reso Ancelotti uno dei tecnici più importanti nella storia del calcio.

Sull’eventualità di un suo possibile approdo alla Roma Ciaschini ha detto la sua. “Io vedrei bene Mourinho al Basile e Ancelotti alla Roma, ma sono solo ipotesi. Entrambi stanno facendo bene in questa stagione, e credo che Carlo stia bene al Real. In futuro però mai dire mai”. Una suggestione quindi, ma anche un pista che potrebbe regalare al tecnico una esperienza indimenticabile, proprio nella città in cui è rimasto più a lungo in una carriera vincente.