Il bomber della Serie A è il regalo scudetto: colpo Napoli

Il Napoli sogna un calciatore in grado di rendere la squadra ancora più forte: riflettori sul bomber, i partenopei possono tentare l’assalto.

Il Napoli ha due obiettivi chiari, che si intrecciano con ambizioni forti e la voglia di tornare al successo. Il primo è blindare il primato e vincere uno scudetto che manca da tempo e sarebbe meritatissimo, almeno alla luce di quanto visto fino ad ora.

Il secondo, più ambizioso, ma inevitabile e stuzzicante, è provare ad aprire un ciclo. Il calciatori per farlo non mancano ad un club che in estate ha messo in piedi un mercato da 10 e lode, si gode Kvaratskhelia e un Osimhen da 100 milioni di valutazione ma più in generale una squadra che funziona alla perfezione. Spalletti ha trovato la chiave giusta, ma sa bene che il mercato potrebbe esporlo ad una serie di assalti pesantissimi per Osimhen, che al momento è fra gli attaccanti più forti e prolifici al mondo.

L’obiettivo, ed è chiarissimo, e di non cedere anche a quelle offerte pesantissime, ma tutto dipenderà dalle cifre. Dalla Germania continuano a ribadire che il Bayern sia deciso a mettere sul piatto 100 milioni di euro, che a quel punto metterebbero il Napoli davanti al bivio. Vendere il nigeriano rappresenterebbe un affare economico di grande livello, ma perderlo vorrebbe dire rinunciare ad un attaccante che continua a stupire. Ecco perché intanto i partenopei riflettono sul futuro, e in caso di addio al centravanti sono pronti a dare la caccia ad un altra stella della serie A.

Napoli, se parte Osimhen è già scelto il sostituto

C’è un concetto in casa Napoli che rappresenta la chiave dei successi di questa stagione. Fra Spalletti, Giuntoli e De Larentiis c’è grandissima fiducia. Il presidente ha ordinato di rifondare, il direttore ha trovato le pedine giuste e Spalletti si è affidato totalmente a chi gli ha costruito una squadra vincente. Diventa a questo punto fondamentale preservare quel capitale tecnico costruito e alimentato dal lavoro dell’allenatore dalle offerte che arriveranno in estate.

Tutto dipenderà dalle cifre, che per alcuni calciatori potrebbero essere altissime. Per Osimhen infatti c’è chi sarebbe disposto a pagare una cifra altissima trovando un centravanti dal futuro assicurato e dalle qualità uniche. Per il Napoli al momento il nigeriano è incedibile, ma in Germania raccontano di somme superiori ai 100 milioni sulle quali riflette il Bayern. A quel punto sarebbe difficile dire no, e i partenopei avrebbero già pensato al sostituto.

A Spalletti e Giuntoli piace Hojlund, che intanto all’Atalanta stupisce. Il bomber della Dea sarebbe perfetto per caratteristiche, e soprattutto ha grandissimi margini di miglioramento. Sarebbe un colpo perfetto ma solo in caso di cessione di Osimhen, che per il Napoli, al momento sembra davvero intoccabile.