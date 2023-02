Svolta Maignan, ultim’ora che cambia tutto in casa Milan

Notizia importante per Mike Maignan: ecco cosa potrebbe accadere, e Pioli dopo aver ritrovato solidità attende conferme.

Le critiche e le polemiche, poi la svolta netta di Pioli, con un modulo tutto nuovo per dare solidità alla sua difesa. L’infortunio di Mike Maignan si è trasformato in un problema ben più grave di quello previsto, e i motivi sono due.

Il primo è relativo alle tempistiche dello stop che si sono allungate e anche di molto. Il secondo alle prove di Tatarusanu, che nonostante le ultime prestazioni in crescendo, non ha garantito quella solidità difensiva ammirata nell’anno dello scudetto. L’allenatore ha quindi dovuto optare per un cambio di modulo, che a a conti fatti ha rappresentato una scelta azzeccata. La difesa a 3, con un Thiaw dominante, è stata la risposta alle critiche, e le recenti vittorie, anche se non spettacolari, hanno in qualche modo cambiato volto ad una stagione ancora molto lunga.

Su tutte è arrivata la convincente prova contro il Tottenham, con numeri che fanno riflettere. Poche occasioni concesse, tanta solidità, la capacità di chiudere i varchi per andare a giocare il ritorno a Londra in vantaggio. A queste buone notizie, inoltre, si somma una indicazione che riguarda Maignan, e potrebbe definitivamente archiviare un lungo periodo di stop.

Maignan, c’è la data del rientro

Con il rientro del portiere c’è una domanda chiara che i tifosi si pongono. Sarà infatti interessante capire se Pioli si affiderà nuovamente alla difesa a 3 che garantisce solidità ma meno imprevedibilità in attacco, o se si tornerà all’antico. La sensazione però è che il tecnico sia ben lieto di affrontare questi problemi, perché il rientro di Maignan è la migliore notizia in questa delicata fase della stagione.

A tal proposito arrivano le prime indicazioni. Pare infatti che il recupero del francese sia del tutto completato, e che la lesione al polpaccio di fine settembre sia ormai totalmente smaltita. Il rientro è prossimo quindi, e ci sarebbe anche la data in cui Maignan dovrebbe riprendere il suo posto fra i pali.

Pioli ha messo nel mirino la prossima sfida con l’Atalanta, decisiva in Serie A, e dovrebbe dare spazio al suo numero uno per fargli riassaporare il campo anche in vista del ritorno in Champions. Con un Maignan in più il Milan può finalmente recuperare solidità e soprattutto un numero uno che ha fatto la differenza dal suo arrivo in Italia.