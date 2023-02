Lady Boateng e il bikini mai visto: così è tutto in vista

Un post di San Valentino fra la Fradegrada e Boateng si trasforma in un tripudio social: i fan restano a bocca aperta davanti alle immagini.

Avviso ai naviganti. Valentina Fradegrada questa volta ha alzato il livello degli scatti, e il suo post ha incassato un vero e proprio tributo.

Il motivo? Lo scoprirete andando avanti, perché la foto è di quelle che lasciano senza fiato e che meritano assolutamente di essere riviste. L’occasione arriva a San Valentino, e il post con Kevin-Prince Boateng, che ritrae la coppia insieme, cancella ogni dubbio sul fascino esplosivo e sensazione di una influencer ed imprenditrice che ha conquistato proprio tutti. Quando si parla di lei è lecito attendere sempre qualcosa di interessante, e la galleria per il 14 febbraio è di quelle che sono assolutamente da rivedere.

Valentina Fradegrada esplosiva sui social

Boateng ha deciso di fare gli auguri alla sua splendida Valentina Fradegrada con un post che lascia il segno. Il calciatore può contare su 3,2 milioni di followers, la sua splendida lady su 3 milioni e mezzo, e ogni volta che arriva una foto i commenti decollano. L’ultimo post, in cui la coppia sorride, si apre infatti con uno scatto al mare della Fradegrada. Il bikini è minimal ed è sensazionale, le forme sono esplosive, e quel fisico clamoroso emerge in maniera fortissima. Il risultato? Più di 300 commenti, like che neanche si contano, un “Ti amo”, in risposta al post, che testimonia in pieno il legame di una coppia ormai solidissima. Boateng e la Fradegrada sono seguitissimi sui social, ma quando arriva uno scatto di questo tenore è inevitabile assistere ad un boom di reazioni.

La Fradegrada stupisce: il bikini è incredibile

Clamorosa. Una sola parola per definire Valentina Fradegrada nell’ultimo scatto postato proprio da Boateng. In un mare splendido lei ruba la scena e lo fa con un volto incantevole, ma soprattutto con un bikini che mette in evidenza forme travolgente. La foto lascia a bocca aperta ma è inevitabile, perché la splendida Lady Boateng ama provocare, stupire, conquistare la sua community con istantanee da sogno. Questa volta a conquistare il pubblico di Instagram ci ha pensato l’ex calciatore del Milan, e a giudicare dal “Ti amo” incassato, e dai numeri dei commenti, lo scatto ha lasciato di nuovo il segno.