Annuncio Meret: “Incontro a fine stagione”, svolta Napoli

Arriva l’annuncio sul futuro del portiere: Meret e il Napoli si incontreranno con un obiettivo già delineato.

Miglior attacco del campionato, difesa meno battuta e primato mai praticamente in discussione. Sono i numeri a dar forza alle grandissime prestazioni del Napoli.

La stagione sembra ormai delineata, almeno per quel che riguarda la Serie A. Spalletti ha cancellato giornata dopo giornata le ambizioni delle altre squadre e già a febbraio si trova a ben 17 punti di vantaggio dalla seconda in classifica. Si tratta dell’anno dei record, inutile negarlo, con un obiettivo che sembra praticamente ad un passo. Il Napoli può solo perderlo uno scudetto che sta cucendo sul petto con grandissimo merito, ma intanto medita anche sull’Europa.

Il gioco di Spalletti somiglia molto a quello dei grandi club. La sua squadra attacca, verticalizza, trova con facilità la via della porta e anche quando incassa reti pensa comunque a segnare più degli altri. Nulla è vietato quindi, neanche sul mercato. Tutti infatti vogliono far parte di un progetto già decollato, che con molti giovani in rosa, può trasformarsi in qualcosa di importante anche a lungo termine. Ecco perché questa sembra la fase giusta per mettere nero su bianco alcuni accordi, e i tal senso arrivano conferme sul lavoro di Cristiano Giuntoli.

“Meret? Abbiamo trovato la soluzione di maggiore equilibrio”

A proteggere una squadra offensiva, divertente e sempre pronta a dare spettacolo c’è un portiere che spesso passa inosservato. Eppure nella passata estate non sembrava destinato a difendere la porta del Napoli. Alex Meret non ha mai pensato di lasciare il club, ha atteso e incassato la fiducia di Spalletti, rispondendo con grandi prestazioni.

Ecco perché il discorso sul rinnovo è stato solo rimandato, e la firma potrebbe essere ora soltanto un dettaglio. In una intervista su TvPlay, il procuratore del numero 1 del Napoli ha confermato. “Lui sta dimostrando – ha ammesso Andrea Pastorello –, e dopo una estate travagliata è stata trovata la soluzione di maggior equilibrio. Abbiamo avuto la capacità di saper aspettare, e Meret si è preso la titolarità. Inoltre abbiamo dato buoni segnali al Napoli sul rinnovo”.

Manca quindi solo la firma? “Alex si è trovato sempre bene in questa città, voleva giocare a Napoli ed è stato semplice. Inoltre il club è sereno nell’avere un calciatore in scadenza, e abbiamo dato al portiere modo di dimostrare il suo valore. Non abbiamo prolungato per tantissimi anni e poi ci ritroveremo a fine anno, per prolungare ancora questo contratto”.