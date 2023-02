Annuncio in diretta: “Offerte per Ceesay”

L’attaccante del Lecce conferma di aver talento e grande senso del gol: in chiave mercato arriva un annuncio su TvPlay.

Ancora un gol, tante buone prove e la sensazione che il primo anno in Italia sia già importante per Assan Ceesay.

Il suo score in Serie A fa segnalare al momento 4 reti in 19 presenze, molte delle quali partendo dalla panchina, e la classifica del Lecce, che dopo il ritorno nella massima serie ha fatto ottime cose, passa anche per le reti del gambiano. Per lui parlano i numeri, che hanno convinto Corvino a piazzare il colpo. Nella passata stagione allo Zurigo il centravanti è stato dominante.

Con 22 reti e 10 assist ha attirato le attenzioni di molti club, ma Corvino, spesso il primo ad arrivare, ha compiuto un altro blitz strappandolo ad un concorrenza agguerrita. I numeri in Serie A non sono in linea con quelli messi insieme in Svizzera, ma le reti dell’attaccante sono pesanti, e la sua capacità di aprire spazi, di finalizzare e di far segnare anche i compagni sono di certo un bel biglietto da visita. Ecco perché in una intervista su TvPlay arrivano conferme, anzi retroscena di mercato molto gustosi.

“Per Ceesay tante offerte di mercato”

Corvino come spesso accade ha piazzato un colpo di quelli importanti, per tempismo, per la capacità di portare a casa un calciatore a scadenza di contratto e anche per la crescita del calciatore. In una intervista su TvPlay, Massimo Grillo della Dedra Football ha analizzato il percorso del centravanti.

“Quando si parla di Corvino posso dire che è uno dei direttori che apprezzo di più per l’esperienza e l’incisività. Lui ha anticipato tutti, ha capito che con il contratto in scadenza era il momento giusto per puntare sul ragazzo, e c’erano offerte anche di squadre che hanno fatto i preliminari di Champions. Ceesay però voleva fortemente l’Italia e una piazza come Lecce, e anche noi crediamo che questo possa essere l’ambiente giusto per lui. Qui ha trovato un attaccante forte come Colombo che ha fatto benissimo, ma il gol con l’Atalanta è fondamentale per lui che si sta adattando ai tatticismi italiani e alla preparazione fisica. Ora si è adattato ed è entrato nel ritmo”.

Sempre su TvPlay arriva poi il retroscena di mercato. “Insieme a quella del Lecce ci sono state altre offerte – ha ammesso Grillo –, non posso dire chi le ha fatte, ma con 22 gol e 10 assist, che sono tanti, il biglietto da visita per lui era di quelli che contano”.